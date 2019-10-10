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الطقس - اجواء حارة حتى السبت



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اليوم  الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



والجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج


اما يوم السبت، فيكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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