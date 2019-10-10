اليوم - قافة سيارات على شارع 6 نحو القدس رفضا للعنف والجريمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي

استكملت الاستعدادات لتسيير قافلة السيارات الكبرى، صباح اليوم الخميس، نحو مباني الحكومة في القدس، حيث ستجري تظاهرة غضب على استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن التفاعل الجماهيري الواسع مع نشاطات المتابعة، والمبادرات المحلية تشير إلى أننا أمام حدث كبير اليوم .وستنطلق القافلة من عدة محطات، من شمال البلاد وجنوبها، عبر شارع 6، بالسرعة التي يقررها المنظمون، ما يوحي بأن الحركة في هذا الشارع المركزي، لن تكون على طبيعتها اليوم ، كي تعرف البلاد كلها ما يعانيه المجتمع العربي، جراء استفحال الجريمة.