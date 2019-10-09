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تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستمر منذ ساعات عصر اليوم العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، حيث تتعرض مواقعهم لقصف جوي ومدفعي مكثف.وتردّ "قوات سوريا الديمقراطية" على ذلك بقصف مواقع حدودية في تركيا .واطلق الجيش اتركي على العملية اسم ربيع السلام وافيد ان دولا اوروبية واخرى توجهت الى الرئيس التركي اردوان ليوقف العملية كما افيد ان مجلس الامن الدولي سيلتئملبحث الازمة. ويذكر ان الرئيس الامريكي ترامب قد اوعز الى القوات الامريكية بالانساحب من المنطقة التي يسيطر عليها الاكرادوتحدثت مصادر كردية وسورية عن سقوط عدد من القتلى في مناطق سيطرة هذه القوات، بينهم مدنيون، ونزوح آلاف الأشخاص من الشريط الحدودي كما وجه زعماء اكراد نداء الاستغاثة الى الدول الاجنبية
تركيا تطلق عملية عسكرية في شمال سوريا




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