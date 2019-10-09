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الاردن تدين انتهاكات اسرائيل- المسجد الأقصى مكان عبادة للمسلمين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، الأربعاء، وآخرها تسهيل الشرطة الإسرائيلية لاقتحامات واسعة من المتطرفين للحرم القدسي الشريف خلال فترة الأعياد اليهودية، والتضييق على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة عن رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة والتي تتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي. بحسب وكالة الانباء الاردنية "بترا"  وطالب القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات، واحترام حرمة المسجد الاقصى المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، موضحا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
الاردن تدين انتهاكات اسرائيل- المسجد الأقصى مكان عبادة للمسلمين




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