الاردن, تدين, انتهاكات, اسرائيل-, المسجد, الأقصى, مكان, عبادة, للمسلمين,

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وقع فريق الدرجة الممتازة اتحاد ابناء سخنين مع المدرب اللداوي سليمان الزبارقة...
هطول امطار الشتاء الضمان الاكيد لموسم وفير من زيت الزيتون ,ما حدث هذا العام من...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الأربعاء، بدء عملية عسكرية جديدة ضد وحدات...
اصيب شاب (24 عاما)مساء اليوم الاربعاء جراء تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء. وجاء...
استمراراً لأعمال التنظيف والصيانة في المقبرة الإسلامية التحتا (طريق السوق) في...
بالتعاون بين لجنة الأرض والمسكن في القائمة المشتركة والمركز العربي للتخطيط...
اصيب شاب بجراح خطيرة اليوم الاربعاء جراء انقلاب مركبة "باجي"في قرية عيلوط...
لقي الطفل رياض بسام ابو شريقي 13 عاماً مصرعه دهساً في الحادث بين دراجة كهربائية...
استكملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من خلال مركّباتها واللجان...
أصيب 20 طالباً ومعلمة وسائق بانقلاب مركبة نوع "فورد" في منطقة بيت تعمر، شرق بيت...