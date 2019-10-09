اتحاد, ابناء, سخنين, يوقع, مع, المدرب, سليمان, الزبارقة, حتى, نهاية, الموسم,

وقع فريق الدرجة الممتازة اتحاد ابناء سخنين مع المدرب اللداوي سليمان الزبارقة لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم بعد استقالة المدرب نيسان يحزكيل بسبب النتائج السيئة.





وجاء في بيان صادر عن اتحاد ابناء سخنين:"اتحاد أبناء سخنين يوقع بشكل رسمي مع المدرب سليمان الزبارقة، نعلمكم انه تم التعاقد مع المدرب المخضرم سليمان الزبارقة لتولي مهمة تدريب فريق اتحاد أبناء سخنين ، وقد تم الاتفاق مع المدرب بشكل رسمي وسوف يدير مباراة الفريق امام الاشقاء من الناصرة .جمهورنا العزيز، نأمل منكم ان تساندوا الفريق معنويا في مثل هذه الأوقات لنحقق ما نطمح له جميعا في نهاية الموسم .