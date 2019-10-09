أردوغان, يعلن, بدء, العملية, العسكرية, في, شمال, سوريا,

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اصيب شاب (24 عاما)مساء اليوم الاربعاء جراء تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء. وجاء...
استمراراً لأعمال التنظيف والصيانة في المقبرة الإسلامية التحتا (طريق السوق) في...
بالتعاون بين لجنة الأرض والمسكن في القائمة المشتركة والمركز العربي للتخطيط...
اصيب شاب بجراح خطيرة اليوم الاربعاء جراء انقلاب مركبة "باجي"في قرية عيلوط...
لقي الطفل رياض بسام ابو شريقي 13 عاماً مصرعه دهساً في الحادث بين دراجة كهربائية...
استكملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من خلال مركّباتها واللجان...
أصيب 20 طالباً ومعلمة وسائق بانقلاب مركبة نوع "فورد" في منطقة بيت تعمر، شرق بيت...
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، حاراً نسبياً الى حار،...
لقي الشاب بهاء عرار(36عاماً)من جلجولية مصرعه مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق...
رزق الزوجان احمد وتمام بدارنه من عرابة بمولودتهم ايلاف بعد ١٢ عام الف مبروك يا...