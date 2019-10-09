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أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في شمال سوريا



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 أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الأربعاء، بدء عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية وتعتبرها انقرة "إرهابية".وقال اردوغان في تغريدة على تويتر إن "القوات المسلحة التركية و الجيش الوطني السوري (مقاتلون سوريون مدعومون من أنقرة) باشرا عملية نبع السلام في شمال سوريا".  وأوضح أن هذه العملية تستهدف "إرهابيي وحدات حماية الشعب وداعش" وتهدف الى إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.  وتابع أن "المنطقة الآمنة التي سنقيمها ستسمح بعودة اللاجئين إلى بلدهم".  وتهدد تركيا منذ ثلاثة أشهر بإطلاق هذه العملية الثالثة التي تقوم بها أنقرة في سوريا منذ 2016.
أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في شمال سوريا




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