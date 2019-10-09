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تاخر الشتاء تسبب بتاخير قطف الزيتون بشهر



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



هطول امطار الشتاء الضمان الاكيد لموسم وفير من زيت الزيتون ,ما حدث هذا العام من تطورات على الارصاد الجوية بتاخير هطول امطار في بداية موسم الشتاء الماضي وتخوف المزارعين من سنة محل ,جاء هطول الامطار بكثافة وبكميات كبيرة غير متوقعة ادت الى غرق ما يزيد عن 20 الف دونم في سهل البطوف وخسارة كبيرة للمزارعين الشتوية منها والصيفية ووفق معلومات الارصاد الجوية عن موسم الشتاء القادم فانه يبشر بسنة امطار الخير سيكون عاصفا وماطرا سيقلق المزارعين  للمرة الثانية بعد الخسارات الكبيرة من مزروعات الشتوية والصيفية على حد سواء...


المزارع علي يوسف واكد :مزارعو الزيتون ادركوا اليوم وتاكدو بعد افتتاح موسم جمع محصول الزيتون من التجربة الاولى تبين بان نسبة الزيت في الزيتون كانت ضعيفة جدا وعليه توافق الجميع على تاجيل جمع محصول الزيتون لشهر من منتصف شهر تشرين الاول الى منتصف شهر تشرين الثاني , ووفقا لتقييم المزارعين للموسم الحالي لا تتعدى ال 50 % مقياسا لباقي المواسم, لقد حدثت بلبلة لدى المزاعين اثناء ازهار الاشجارالمثمرة من تقلب الطقس تارى حار وتارة شديد البرودة مما تسبب بسقوط الازهار عن الشجر التي تحتاج الى 8 اشهر لنضوج الثمر وبما ان الامطار تاخرت فان نضوج الثمر تاخر وتاخذ اللون وخزن الزيت في حبة الزيتون هذا ما اكتسبناه من خبرتنا وخبرة الاباء والاجداد وهذه المعلومات اهم من  المرشديين والمستشارين الزراعيين  .

اذا صدقت توقعات الارصاد الجوية بان هناك امطار غزيرة اشد من الموسم الماضي فاننا نحن المزارعين سنتريك الزراعة وسنبحث عن مصادر رزق بديلة , انه لا يعقل ان نتشبث بالارض ولا تعطينا مقابل ولسنتين على التوالي .

سهل البطوف يتعرض لمحاولات ابقاءه كمحمية طبيعية من قبل اراضي اسرائيل والمجالس الاقليمية ولا احد يحرك ساكنا الا وسائل الاعلام مشكورة على نشر الوعي لقضيتنا ولدينا استياء كبير من الكثير من السلطات والتي صفقنا لرؤسائها بالنجاح ولم تتواجد في ارض الميدان ومشاركتنا في مصيبتنا في غرق اراضينا  التي تعتبركارثة طبيعية تهدد مصادر رزق للعديد من عائلات من قرى ومدن البطوف .




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