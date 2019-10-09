تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-09 20:01:25 اصابة خطيرة باطلاق نار في جسر الزرقاء |  2019-10-09 18:54:02 للحوامل.. احذرن من نقص هذا الفيتامين! |  2019-10-09 18:53:11 برشلونة يطعن على عقوبة ديمبلي |  2019-10-09 18:50:33 معسكر عمل تطوعي في المقبرة التحتا في الناصرة‎ |  2019-10-09 18:48:46 القائمة المشتركة تجتمع في المركز العربي للتخطيط البديل للتباحث حول سبل التصدي لقانون كامينتس‎ |  2019-10-09 18:44:29 اصابة خطيرة جراء حادث طرق في عيلوط |  2019-10-09 18:04:28 اللد:مصرع الفتى رياض ابو شريقي جراء اصطدام دراجة نارية ودراجة كهربائية |  2019-10-09 15:14:22 المتابعة تستكمل التحضيرات لقافة السيارات نحو القدس غدا الخميس |  2019-10-09 14:30:59 إصابة 20 طالباً ومعلمة وسائق بانقلاب مركبة شرق بيت لحم |  2019-10-09 14:24:01 مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار امام معبد يهودي في المانيا |  2019-10-09 14:15:35 ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف "سامسونغ" |  2019-10-09 14:13:03 نصر الله: كل من يراهن على امريكا مصيره الخذلان |  2019-10-09 11:09:37 ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد |  2019-10-09 11:07:41 أزمة في لبنان.. ثمن الخبز بـ |  2019-10-09 11:05:40 نفير عام شمال سوريا...انقرة تكشف هدف العملية العسكرية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

للحوامل.. احذرن من نقص هذا الفيتامين!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتبر حمض الفوليك المتمثل في فيتامينB9 الذي ينتمي إلى مجموعة فيتامينB، أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم أثناء عملية النمو، كما يعمل على حماية الجسم من الإصابة بأمراض القلب وذلك بعمله على رفع مناعة الجسم.

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن حمض الفوليك أحد أهم الفيتامينات التي يجب الحرص على الحصول عليها من خلال المصادر الغذائية الطبيعية، حيث يعد من الفيتامينات الضرورية خاصة في فترة الحمل والرضاعة، وفي حالة الأصابة بأمراض سوء امتصاص الطعام ومرضى الكبد.
كما يحتوي هذا الفيتامين على العديد من الفوائد، منها العمل على نمو الخلايا في مرحلة الحمل والطفولة، ويزيد من كفاءة الحديد في الجسم، وهو أحد العناصر الأساسية التي تساعد في عملية التخليق الحيوي للموصلات العصبية مثل (السيروتونين والإيبينيفرين والدوبامين) ويمثل هرمون السيروتونين هرمون السعادة والبهجة. كما يعتبر الدوبامين مُوصلا عصبيا من كيمياء السعادة يرتبط بتحسن الإدراك والانتباه والتعلم والذاكرة، وترتبط قلة مادة الدوبامين بقلة الانتباه وزيادة الحركة.
وأضاف بدران أن أعراض نقص حمض الفوليك تظهر من خلال سوء التغذية وشحوب البشرة والشعور الدائم بالتعب. كما يُؤثر نقص حمض الفوليك على بعض المراحل العمرية بشكل كبير.
أثناء الحمليتسبب نقص حمض الفوليك أثناء فترة الحمل بحدوث تشوهات خلقية للجنين، وعدم اكتمال العمود الفقري للجنين، عيوب خلقية بالقلب ونقص وزن المولود.
كما يتسبب نقص حمض الفوليك لحديثي الولادة والأطفال في نمو الجسم بالتأخر في النمو والتدهور المعرفي للطفل، كما يمكن أن يتسبب في تشوهات حركية وفقدان الشهية والوزن.
المرضى البالغونيتسبب نقص حمض الفوليك بالإصابة بالأنيميا التي تزيد من الاضطرابات العصبية والنفسية التي تتداخل بشكل كبير مع تلك المرتبطة بفقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك.
وأشار بدران إلى ضرورة الحفاظ على المحتوى الغذائي لحمض الفوليك من خلال:
1_ عدم الاعتماد على الأغذية المعلبة للحصول على حمض الفوليك، حيث تقل نسبته في الأغذية المعلبة.
2_ يقلل الماء المغلي وتصنيع الأغذية من حمض الفوليك بنسبة 90%.
3_ الطهى بالبخار أفضل من الغليان حيث يقلل الغليان من كمية الحمض في الطعام.
4_ العمل على تناول أكثر من مصدر غذائي خاصة المصادر غير المطبوخة لزيادة الجرعة اليومية من حمض الفوليك.
كما يمكن الحصول على حمض الفوليك من الدواجن مثل الديك الرومي والدجاج، وبعض الخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والخرشوف والبامية والخس، والعديد من الفواكه منها التمر والبرتقال والكانتالوب.
للحوامل.. احذرن من نقص هذا الفيتامين!




كلمات متعلقة

للحوامل.., احذرن, من, نقص, هذا, الفيتامين!,

تابعونــا

هل من الآمن أكل معلبات التونة كل يوم؟ هل من الآمن أكل معلبات التونة كل يوم؟ 2019-10-09 | 11:08:36

تأتي معلبات التونة كثاني الأكلات البحرية انتشاراً بعد الروبيان (القريدس أو...

فوائد الأعمال المنزلية لصحتك فوائد الأعمال المنزلية لصحتك 2019-10-09 | 08:04:22

قالت أليكساندرا بورشارد-بيكر إن الأعمال المنزلية تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث...

أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال أيضاً! أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال أيضاً! 2019-10-08 | 17:19:31

ربطت دراسة أميركية حديثة، انخفاض وزن المواليد عند الولادة، بخطر إصابتهم بأمراض...

ما خطورة الخضروات النيئة على الصحة؟ ما خطورة الخضروات النيئة على الصحة؟ 2019-10-08 | 14:45:58

اكتشف فريق من علماء جامعة هارفرد الأمريكية، أن تناول الخضروات النيئة يؤثر على عمل...

هذه الأطعمة تزيد خطر سرطان الثدي هذه الأطعمة تزيد خطر سرطان الثدي 2019-10-08 | 13:30:16

على الرغم من أن البدايات الحديثة لانتشار سرطان الثدي كانت في الدول المتقدمة إلا...

ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟ ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟ 2019-10-08 | 11:30:12

كشف أطباء العيون عن مجموعة من الأعراض البصرية التي تشير إلى العديد من المشكلات...

عقار جديد يتغلب على أكثر سرطانات الثدي فتكاً عقار جديد يتغلب على أكثر سرطانات الثدي فتكاً 2019-10-08 | 10:30:26

أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن نوعًا جديدًا من الأدوية يلعب دورًا كبيرًا في...

وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم 2019-10-08 | 05:49:42

كشف المستشفى الجامعي بألمانيا "مانهايم" عن طريقة علاج طبيعية تساعد في التخلص من...

5 ‫فوائد مدهشة للقيلولة 5 ‫فوائد مدهشة للقيلولة 2019-10-07 | 14:45:30

مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول ‫على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة...

الاستحمام مساء أو صباحا.. ما الأفضل لصحتنا؟ الاستحمام مساء أو صباحا.. ما الأفضل لصحتنا؟ 2019-10-07 | 13:15:38

هل هناك اختلاف حقا بين الاستحمام صباحا أو مساء؟ وماذا يختلف حمام الماء الساخن عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عمال فلسطينيون بدون تصاريح عمل اقامة البلاد الشرطة الجنوب الشمال حملة تخليص حصان علق داخل حفرة غمرتها مياه الامطار سهل البطوف اليوم شبان اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام رهط تنكيل امرأة زوجته رجل وثاق حبس غرفة مغلقة عنف عائلة داخل حادث طرق مفرق الحلزون قرب طمرة سيارة حافلة اصابة 15 شخصا بينهم اطفال نتناياهو منظار مفلق يراقب الجيش غزة بيرتس عمير الجولانالاسير القيق محمد الصحفي الافراج اعقل اداري اضراب عن الطعام المحكمة العليا امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقااصابة متوسطة سائق علق شاحنة حيفا نيشر حادث طرق اطفاء تخليص علق نيسان مهرجان الثالث قرية الرامة مشاركة واسعة الشهيد سامي الجعار رهط محمد بركة بلدية لجنة المتابعة ملف تحقيق الناصرة تستضيف الابحاث للمدارس العربية ما يوسف الناصرة حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com