برشلونة, يطعن, على, عقوبة, ديمبلي,

قرر نادي برشلونة الإسباني، الطعن على العقوبة التي تعرض لها ثنائي الفريق، عثمان ديمبلي ورونالدو أراوخو، بعد حصولهما على بطاقة حمراء خلال مواجهة إشبيلية في الليجا.

ووفقًا للموقع الرسمي لبرشلونة، فإن النادي الكتالوني ينوي الطعن على العقوبة التي تعرض لها اللاعبان، حيث قررت رابطة الليجا إيقاف عثمان ديمبلي لمدة مباراتين، وأراوخو لمواجهة واحدة.وإذا تأكدت عقوبة عثمان ديمبلي، فإنه سيغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقرر لها 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري.يذكر أن عثمان ديمبلي توجه إلى ماتيو لاهوز حكم مباراة إشبيلية، في الدقائق الأخيرة من المواجهة، وقال له "أنت سيئ جدًا".وقفز البلوجرانا إلى وصافة ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، عقب فوزه برباعية نظيفة على إشبيلية.