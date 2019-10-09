اصابة, خطيرة, جراء, حادث, طرق, في, عيلوط,

الطواقم الطبية التابعة لمركز الشفاء الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الناصرة الانجليزي وحالته خطيرة .الشرطة باشرت التحقيق.

اصيب شاب بجراح خطيرة اليوم الاربعاء جراء انقلاب مركبة "باجي"في قرية عيلوط .

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