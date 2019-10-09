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اصابة خطيرة جراء حادث طرق في عيلوط



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اصيب شاب بجراح خطيرة اليوم الاربعاء جراء انقلاب مركبة "باجي"في قرية عيلوط .


الطواقم الطبية التابعة لمركز الشفاء الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الناصرة الانجليزي وحالته خطيرة .

الشرطة باشرت التحقيق.




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