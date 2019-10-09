اللد:مصرع, الفتى, رياض, ابو, شريقي, جراء, اصطدام, دراجة, نارية, ودراجة, كهربائية,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الفتى على الفور.
شرطة السير باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الفتى على الفور.
شرطة السير باشرت التحقيق.
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