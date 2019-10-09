تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-09 18:54:02 للحوامل.. احذرن من نقص هذا الفيتامين! |  2019-10-09 18:53:11 برشلونة يطعن على عقوبة ديمبلي |  2019-10-09 18:50:33 معسكر عمل تطوعي في المقبرة التحتا في الناصرة‎ |  2019-10-09 18:48:46 القائمة المشتركة تجتمع في المركز العربي للتخطيط البديل للتباحث حول سبل التصدي لقانون كامينتس‎ |  2019-10-09 18:44:29 اصابة خطيرة جراء حادث طرق في عيلوط |  2019-10-09 18:04:28 اللد:مصرع الفتى رياض ابو شريقي جراء اصطدام دراجة نارية ودراجة كهربائية |  2019-10-09 15:14:22 المتابعة تستكمل التحضيرات لقافة السيارات نحو القدس غدا الخميس |  2019-10-09 14:30:59 إصابة 20 طالباً ومعلمة وسائق بانقلاب مركبة شرق بيت لحم |  2019-10-09 14:24:01 مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار امام معبد يهودي في المانيا |  2019-10-09 14:15:35 ملايين المستخدمين في خطر.. ثغرات أمنية تصيب هواتف "سامسونغ" |  2019-10-09 14:13:03 نصر الله: كل من يراهن على امريكا مصيره الخذلان |  2019-10-09 11:09:37 ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد |  2019-10-09 11:07:41 أزمة في لبنان.. ثمن الخبز بـ |  2019-10-09 11:05:40 نفير عام شمال سوريا...انقرة تكشف هدف العملية العسكرية |  2019-10-09 11:03:58 البيت الأبيض يرفض التعاون في تحقيق "عزل ترامب" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اللد:مصرع الفتى رياض ابو شريقي جراء اصطدام دراجة نارية ودراجة كهربائية



  |     |   اضافة تعليق



لقي الطفل رياض بسام ابو شريقي 13 عاماً مصرعه دهساً في الحادث بين دراجة كهربائية ودراجة ناريةقرب مفرق بن شيمن بمحاذاة مدينة اللد.


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الفتى على الفور.


شرطة السير باشرت التحقيق.





كلمات متعلقة

اللد:مصرع, الفتى, رياض, ابو, شريقي, جراء, اصطدام, دراجة, نارية, ودراجة, كهربائية,

تابعونــا

معسكر عمل تطوعي في المقبرة التحتا في الناصرة‎ معسكر عمل تطوعي في المقبرة التحتا في الناصرة‎ 2019-10-09 | 18:50:33

استمراراً لأعمال التنظيف والصيانة في المقبرة الإسلامية التحتا (طريق السوق) في...

القائمة المشتركة تجتمع في المركز العربي للتخطيط البديل للتباحث حول سبل التصدي لقانون كامينتس‎ القائمة المشتركة تجتمع في المركز العربي للتخطيط البديل للتباحث حول سبل التصدي لقانون كامينتس‎ 2019-10-09 | 18:48:46

بالتعاون بين لجنة الأرض والمسكن في القائمة المشتركة والمركز العربي للتخطيط...

اصابة خطيرة جراء حادث طرق في عيلوط اصابة خطيرة جراء حادث طرق في عيلوط 2019-10-09 | 18:44:29

اصيب شاب بجراح خطيرة اليوم الاربعاء جراء انقلاب مركبة "باجي"في قرية عيلوط...

المتابعة تستكمل التحضيرات لقافة السيارات نحو القدس غدا الخميس المتابعة تستكمل التحضيرات لقافة السيارات نحو القدس غدا الخميس 2019-10-09 | 15:14:22

استكملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من خلال مركّباتها واللجان...

إصابة 20 طالباً ومعلمة وسائق بانقلاب مركبة شرق بيت لحم إصابة 20 طالباً ومعلمة وسائق بانقلاب مركبة شرق بيت لحم 2019-10-09 | 14:30:59

أصيب 20 طالباً ومعلمة وسائق بانقلاب مركبة نوع "فورد" في منطقة بيت تعمر، شرق بيت...

الطقس - اجواء حارة الطقس - اجواء حارة 2019-10-09 | 07:57:25

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، حاراً نسبياً الى حار،...

بعد عامين من مقتل شقيقيه:مقتل الشاب بهاء عرار من جلجولية رمياً بالرصاص بعد عامين من مقتل شقيقيه:مقتل الشاب بهاء عرار من جلجولية رمياً بالرصاص 2019-10-08 | 23:30:07

لقي الشاب بهاء عرار(36عاماً)من جلجولية مصرعه مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق...

عرابة: احمد وتمام بدارنه يرزقان بالمولودة ايلاف بعد ١٢ عاما عرابة: احمد وتمام بدارنه يرزقان بالمولودة ايلاف بعد ١٢ عاما 2019-10-08 | 22:13:44

رزق الزوجان احمد وتمام بدارنه من عرابة بمولودتهم ايلاف بعد ١٢ عام الف مبروك يا...

جمهور اتحاد ابناء سخنين يتظاهر ويطالب بإقالة ادارة الفريق جمهور اتحاد ابناء سخنين يتظاهر ويطالب بإقالة ادارة الفريق 2019-10-08 | 22:04:01

تظاهر العشرات من جمهور فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا...

لأول مرة... افتتاح مركز ريادة للقيادة الشابة في مجلس كفركنا لأول مرة... افتتاح مركز ريادة للقيادة الشابة في مجلس كفركنا 2019-10-08 | 21:30:09

بالتعاون بين مجلس كفركنا وحركة "ثقافة" وبدعم من وزارة المعارف انطلقت اليوم أعمال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عقد راية الصلح عائلتين فحماويتين ام الفحم جاهة صلح أهل خير اتمام خلاف بين اصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة بث مباشر مانشستر يونايتد مباراة دوري انجليزي موسم سباحة انتهاء عام 2016 مصرع 42 غريقا غرقا ضحايا حيفا الكرمل شواطئ منقذ تركي رماح نمارنة طفلين توأمين مختلفين شعب قرية تلد مستشفى رمبام اعدادية البطوف 30 طالبا دون اطار مدرسة افتتاح عام دراسي مدينة صور شهداء عرابة ازالة قرية مدخل مجهولون مجلس اصابة خطيرة اطلاق نار عسفيا قرية اسعاف شرطة تحقيق مستشفى العثور جثة رجل اصابات اطلاق نار قرية جثة شابة عليها علامات اصابات عنف قرب منطقة وادي الحمام العثور شرطة اصابة رجل ام الفحم كفر قرع اطلاق نار حادث شرطة اسعاف مستشفى طارق خطيب كفر كنا هدم بيته مرتين مبلغ تخلوا عني مجلس محلي لجنة شعبية تكاليف الهدم ضبط 300 اسطوانة غاز كفر مندا سخنين دير حنا توقيف مشتبهين شرطة حملة تفتيش القدس تلبس حلتها الرمضانية مشاركة واسعة في صلاة التراويح المسجد الاقصى المبارك كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثورجلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com