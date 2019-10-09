إصابة, 20, طالباً, ومعلمة, وسائق, بانقلاب, مركبة, شرق, بيت, لحم,

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استكملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من خلال مركّباتها واللجان...
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، حاراً نسبياً الى حار،...
لقي الشاب بهاء عرار(36عاماً)من جلجولية مصرعه مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق...
رزق الزوجان احمد وتمام بدارنه من عرابة بمولودتهم ايلاف بعد ١٢ عام الف مبروك يا...
تظاهر العشرات من جمهور فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا...
بالتعاون بين مجلس كفركنا وحركة "ثقافة" وبدعم من وزارة المعارف انطلقت اليوم أعمال...
ارسل المحامي محمد نعامنة، رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين اليوم الثلاثاء...
شارك العشرات من اهالي طمرة والمنطقة في إحياء الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان...
ضمن الاهتمام في ملف التربية والتعليم في مدينة الناصرة والذي تضعه بلدية الناصرة...
توقفت حركة الحافلات العامة في الخطوط داخل المدن وخارجها كليا عصر اليوم قبل بدء...