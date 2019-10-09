إصابة, 20, طالباً, ومعلمة, وسائق, بانقلاب, مركبة, شرق, بيت, لحم,

وقالت الشرطة على لسان المتحدث باسمها، لؤي ارزيقات اليوم الأربعاء: إنها تباشر التحقيق بالحادث.وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد عن بلاغ بوجود 20 إصابة في حادث سير على طريق التعامرة، مضيفا: أن عشرات سيارات الإسعاف توجهت لموقع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بيت لحم ومستشفى عالية بالخليل.

أصيب 20 طالباً ومعلمة وسائق بانقلاب مركبة نوع "فورد" في منطقة بيت تعمر، شرق بيت لحم.

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