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إصابة 20 طالباً ومعلمة وسائق بانقلاب مركبة شرق بيت لحم



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 أصيب 20 طالباً ومعلمة وسائق بانقلاب مركبة نوع "فورد" في منطقة بيت تعمر، شرق بيت لحم.



وقالت الشرطة على لسان المتحدث باسمها، لؤي ارزيقات اليوم الأربعاء: إنها تباشر التحقيق بالحادث.


وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد عن بلاغ بوجود 20 إصابة في حادث سير على طريق التعامرة، مضيفا: أن عشرات سيارات الإسعاف توجهت لموقع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بيت لحم ومستشفى عالية بالخليل.




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