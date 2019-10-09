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مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار امام معبد يهودي في المانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت الشرطة الألمانية مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مدينة هاله شرق البلاد، فيما يجري البحث عن مشتبه به.



ونشر حساب الشرطة الأمانية تغريدة على "تويتر" أكد فيها نشر عدد من رجال الشرطة في المدينة، مضيفا أنه "وفقا للمعلومات الولية يوجد قتلى، ونحن نجري عمليات بحث مستعجلة، فيما يوجد الجاني في حالة فرار. يرجى منكم البقاء في منازلكم أو البحث عن مكان آمن".


من جهتها، أكدت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني أن عملية إطلاق النار وقعت بمحاذاة معبد يهودي.
مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار امام معبد يهودي في المانيا




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