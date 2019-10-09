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جمال ابنتي كندة حنا التوأم بيوم ميلادهم يشعل المواقع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً مصوراً تم تسجيله أثناء احتفال الفنانة السورية كندة حنا بيوم ميلاد طفلتيها التوأم كتاليا وكريستينا.



وبدت في الفيديو وهي تلعب وترقص مع الأطفال وسط التحضيرات التي أذهلت الكثير من المتابعين. وحقق على أحد تلك الحسابات أكثر من 34 ألف مشاهدة في مدة قصيرة جداً.




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