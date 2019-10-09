بالأرقام.., ماذا, حقق, كلوب, مع, ليفربول, خلال, 4, سنوات؟,

على مدى 4 سنوات، استطاع المدرب الألماني، يورغن كلوب، أن يسطر اسمه بحروف من ذهب مع نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تولى مسؤولية الفريق خلفا للمدرب الأيرلندي، بريندان رودجرز.

فالمدرب الألماني (52 عاما) تسلم فريقا لديه تاريخ حافل بالإنجازات، لكنه بعيد عن البطولات منذ سنوات، وبعد فترة من العمل الجاد نجح كلوب أخيرا في إعادة "الريدز" لمنصات التتويج.فليفربول كان قريبا في الموسم الماضي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 29 عاما، لكنه فشل في النهاية بفارق نقطة عن فريق مانشستر سيتي الذي أحرز اللقب برصيد 98 نقطة.واستعرض الموقع الرسمي لـ"الريدز" أبرز الأرقام، التي حققها المدرب الألماني مع الفريق خلال الأربع سنوات الماضية، وجاءت كتالي:وحقق كلوب 58.82 بالمئة، وهي نسبة الفوز التي حققها "الريدز" مع كلوب خلال 4 سنوات، فيما واجه 53 فريقا هزم منهم 50.