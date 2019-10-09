كشفت "سامسونغ" هذا الأسبوع عن ثغرات أمنية تؤثر في طرز عديدة من هواتف "غالاكسي"، وفق ما نقلت مجلة "فوربس" الأميركية.

ووفق مجلة "فوربس" فإن هذه الثغرات قد تصيب الأجهزة "إس 8" و"إس 9" و"إس 10" و"إس 10 إي" و"إس 10 بلس" و"إس 10 5 جي" و"نوت 9" و"نوت 10" و"نوت 10 بلس".وتم تصنيف 3 من الثغرات الأمنية البالغ عددها 21، باعتبارها على درجة عالية من الخطورة، في حين صنفت 17 مشكلة بكونها مرتبطة بواجهة المستخدم، و4 بنظام التشغيل.ونصحت المجلة الأميركية بتنزيل التحديثات الخاصة بتلك الأجهزة وذلك للحيلولة دون تعرضها لأخطار منها الاستغلال من قبل مخترقي الأنظمة.وكانت "سامسونغ" قد قالت إنها باعت أكثر من مليون وحدة من جهاز نوت 10 الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في كوريا الجنوبية، مما يجعله أسرع الطرازات الرئيسية للشركة مبيعا في الداخل، كما كانت المبيعات في أوروبا قوية أيضا، وفق ما نقلت "رويترز".