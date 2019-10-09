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في نصف ساعة.. بيع 2000 تذكرة من حفل تامر ونانسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تركي ال الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بيع 2000 تذكرة من حفل الفنانين المصري تامر حسني واللبنانية نانسي عجرم في موسم الرياض.



وقال تركي ال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “باعو ٢٠٠٠ الف تذكرة في اول نص ساعه … برافو بنش مارك”.

 
يذكر أن موسم الرياض الترفيهي يبدأ في 11 أكتوبر الجاري وينتهي في 15 ديسمبر المقبل، ويشهد فعاليات حفلات قوية وضخمة ومميزة.




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