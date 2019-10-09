تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-09 11:09:37 ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد |  2019-10-09 11:07:41 أزمة في لبنان.. ثمن الخبز بـ'الدولار'! |  2019-10-09 11:05:40 نفير عام شمال سوريا...انقرة تكشف هدف العملية العسكرية |  2019-10-09 11:03:58 البيت الأبيض يرفض التعاون في تحقيق "عزل ترامب" |  2019-10-09 08:30:40 رئيس الوزراء المصري: لن نسمح للاحتجاجات بنشر الفوضى |  2019-10-09 08:08:51 مقتل عروس هندية و3 من أهلها.. والسبب صورة سيلفي |  2019-10-09 08:01:20 وفاة الفنان المصري طلعت زكريا |  2019-10-09 08:00:24 إيران تكشف تفاصيل محاولة اغتيال اللواء سليماني |  2019-10-09 07:57:25 الطقس - اجواء حارة |  2019-10-09 00:00:49 مصرع طفلين وقعا داخل حفرة وسط قطاع غزة |  2019-10-08 23:30:07 بعد عامين من مقتل شقيقيه:مقتل الشاب بهاء عرار من جلجولية رمياً بالرصاص |  2019-10-08 22:13:44 عرابة: احمد وتمام بدارنه يرزقان بالمولودة ايلاف بعد ١٢ عاما |  2019-10-08 21:30:09 لأول مرة... افتتاح مركز ريادة للقيادة الشابة في مجلس كفركنا |  2019-10-08 19:51:05 المحامي محمد نعامنة،رئيس لواء الشمال للوزير أردان:"يوم الغفران مناسبة ملائمة لإعادة التفكير بتصريحاتك وتقديم اعتذارك أمام المواطنين العرب |  2019-10-08 19:17:57 ترامب: سأستضيف أردوغان يوم 13 نوفمبر المقبل |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.



وقال ميسي، في حوار مع "راديو كتالونيا": "بأمانة.. اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة، بأنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة، سوف ينتقل إلى ريال مدريد؛ لأنَّه كان يبحث بجدية عن التغيير".


وأضاف النجم الأرجنتيني "كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".


وقال ميسي: "نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم. إنه غير متوازن ومختلف، لكن تواجده بفريقنا سيجعلنا أكثر قوة". 

وأضاف: "أدرك أن الناس يقيمون نيمار وفقًا لأشياء أخرى، وقد ترتبط بطريقة مغادرته للنادي.. هناك شركاء لا يريدون أن يعود نيمار، لكنني أردت أن يأتي لأسباب رياضية". 

وواصل: "لم ألقِ باللوم على إدارة البارسا لعدم وصول نيمار. قلت لا أعرف ماذا يدور في المفاوضات". 

وأردف: "قلت لا أعرف ما إذا كان البارسا قد بذل جهدًا كافيًا لجلب نيمار؛ لأنني لم أكن في المفاوضات، ولم أعرف التفاصيل".


واستطرد: "نيمار حزين على رحيله. إنه كان مخطئًا واتخذ قرارًا سيئًا".


وتطرق أيقونة البارسا للحديث عن طرد زميله عثمان ديمبلي في المباراة الأخيرة ضد إشبيلية بالليجا، موضحًا: "لقد أبلغت الحكم بأنَّ ديمبلي لا يمكنه أن ينطق بجملة إسبانية، فهو لا يجيد التحدث بها، كما أكد المدرب إرنستو فالفيردي على كلامي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة".


وأشار ليونيل "اندهشنا من قرار الحكم؛ لأن تعلم الإسبانية ما زال يكلف ديمبلي الكثير، وتعجبت أيضًا أنه (ماتيو لاهوز) أدرك عبارة (أنت حكم سيئ للغاية) بهذه السرعة".




كلمات متعلقة

ميسي:, توقعت, انضمام, نيمار, لريال, مدريد,

تابعونــا

ديشامب يستبعد مبابي من منتخب فرنسا ويحدد بديله ديشامب يستبعد مبابي من منتخب فرنسا ويحدد بديله 2019-10-09 | 08:06:54

خرج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من قائمة المنتخب الفرنسي بسبب...

تطور جديد بشأن انتقال إريكسن إلى ريال مدريد تطور جديد بشأن انتقال إريكسن إلى ريال مدريد 2019-10-08 | 17:18:12

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن احتمالية انتقال...

أمنية خاصة تدفع إيسكو للرحيل عن ريال مدريد أمنية خاصة تدفع إيسكو للرحيل عن ريال مدريد 2019-10-08 | 14:45:42

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن إيسكو، نجم ريال مدريد، يفكر في الرحيل...

والدة صديقة ديبالا: أكرهه وفكرت بالانتحار بسببه والدة صديقة ديبالا: أكرهه وفكرت بالانتحار بسببه 2019-10-08 | 13:30:21

كشفت والدة أوريانا ساباتيني، صديقة النجم الأرجنتيني ​باولو ديبالا​ عن كرهها...

البرازيل- حارس مرمى قتل صديقته وإطعام جثتها للكلاب يعود للملاعب البرازيل- حارس مرمى قتل صديقته وإطعام جثتها للكلاب يعود للملاعب 2019-10-08 | 11:30:52

وقع الحارس البرازيلي، برونو فرنانديز، الذي أدين في قضية قتل صديقته السابقة، عقدا...

ريال مدريد يتفق مع بنزيما على عقد جديد ريال مدريد يتفق مع بنزيما على عقد جديد 2019-10-08 | 10:30:19

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في العلاقة بين ريال مدريد...

الفرعون المصري صلاح يتوج بجائزة رجل العام الفرعون المصري صلاح يتوج بجائزة رجل العام 2019-10-08 | 05:50:52

توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة رجل عام 2019 من مجلة "GQ" العالمية،...

برشلونة يخوض معركة لإشراك ديمبلي في الكلاسيكو برشلونة يخوض معركة لإشراك ديمبلي في الكلاسيكو 2019-10-07 | 17:16:21

يخشى نادي برشلونة، غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، عن مباراة الكلاسيكو أمام...

إبراهيموفيتش يقدم لنفسه هدية تساوي 1.6 مليون يورو إبراهيموفيتش يقدم لنفسه هدية تساوي 1.6 مليون يورو 2019-10-07 | 14:45:14

أهدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه في عيد ميلاده الـ38 سيارة فيراري...

ريال مدريد مهدد بفقدان كروس في الكلاسيكو ريال مدريد مهدد بفقدان كروس في الكلاسيكو 2019-10-07 | 13:15:51

كشف نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، عن طبيعية الإصابة التي تعرض لها نجمه الألماني...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المسجد الاقصى القدس توتر حصار مواجهات شرطة قوات منع دخول مصلين سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق مزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال محاولة دهس جنود قرية شعب مفرق سيارة خصوصية ضبط اسلحة ذخيرة تحرير مخالفات اعتقال العشرات فلسطينيين دون تصاريح قانونية رهط الشرطة حملة المستشفى الفرنسي اعتراف رسمي تخصص كامل قسم الاطفال الناصرة نجاح قلنسوة حادث دهس سيارة شاب خطيرة مستشفى شرطة طرق تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل سلاح الصفافرة اعتقال شاب الناصرة حي تفتيش بيت كارل جوستاف بندقية طعن رجل يركا خلفية جدال تجاري احيل الشرطة العلاج المستشفى حيان ابو سنان الطبي مستشفى نهاريا اصابة خطيرة ابو سنان سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة ثانوية الجليل شنلر الناصرة احتفال تخريج الفوج 64 طلابها وسط مشاركة واسعة المهندس المقاول ابراهيم الياس عبود اثر مرض عضال الناصرة مدينة وفاة مصرع شاب تصادم حافلة ركاب ديمونا يوحام حادث طرق مروع النقب موسى عواد عمراني ابو القرينات عشيرة من
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com