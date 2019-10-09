ميسي:, توقعت, انضمام, نيمار, لريال, مدريد,

كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.

وقال ميسي، في حوار مع "راديو كتالونيا": "بأمانة.. اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة، بأنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة، سوف ينتقل إلى ريال مدريد؛ لأنَّه كان يبحث بجدية عن التغيير".وأضاف النجم الأرجنتيني "كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".وقال ميسي: "نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم. إنه غير متوازن ومختلف، لكن تواجده بفريقنا سيجعلنا أكثر قوة".وأضاف: "أدرك أن الناس يقيمون نيمار وفقًا لأشياء أخرى، وقد ترتبط بطريقة مغادرته للنادي.. هناك شركاء لا يريدون أن يعود نيمار، لكنني أردت أن يأتي لأسباب رياضية".وواصل: "لم ألقِ باللوم على إدارة البارسا لعدم وصول نيمار. قلت لا أعرف ماذا يدور في المفاوضات".وأردف: "قلت لا أعرف ما إذا كان البارسا قد بذل جهدًا كافيًا لجلب نيمار؛ لأنني لم أكن في المفاوضات، ولم أعرف التفاصيل".واستطرد: "نيمار حزين على رحيله. إنه كان مخطئًا واتخذ قرارًا سيئًا".وتطرق أيقونة البارسا للحديث عن طرد زميله عثمان ديمبلي في المباراة الأخيرة ضد إشبيلية بالليجا، موضحًا: "لقد أبلغت الحكم بأنَّ ديمبلي لا يمكنه أن ينطق بجملة إسبانية، فهو لا يجيد التحدث بها، كما أكد المدرب إرنستو فالفيردي على كلامي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة".وأشار ليونيل "اندهشنا من قرار الحكم؛ لأن تعلم الإسبانية ما زال يكلف ديمبلي الكثير، وتعجبت أيضًا أنه (ماتيو لاهوز) أدرك عبارة (أنت حكم سيئ للغاية) بهذه السرعة".