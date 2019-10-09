هل, من, الآمن, أكل, معلبات, التونة, كل, يوم؟,

تأتي معلبات التونة كثاني الأكلات البحرية انتشاراً بعد الروبيان (القريدس أو الجمبري) في كثير من البلدان. والسبب هو مذاقها الطيب، واحتوائها على بروتين ودهون صحية تمنح الإحساس بالشبع، إلى جانب مغذيات أخرى. لكن ما العدد الآمن من معلبات التونة التي يمكن لكل من الشخص البالغ والطفل أكلها في الأسبوع؟

تحتوي التونة البيضاء على 3 أضعاف الزئبق في التونة الخفيفة، ويمكن للشخص البالغ أكل 114 غراماً فقط منها في الأسبوعيرجع القلق بخصوص كمية التونة الآمنة في الأسبوع إلى مستويات الزئبق العالية فيها، وتعتبر التونة الخفيفة هي الأقل.وتفيد التوصيات الغذائية الصحية بإمكانية أن يأكل الشخص البالغ (16 إلى 49 سنة) ما بين 225 و340 غراماً من معلبات التونة الخفيفة (لايت) في الأسبوع. وينطبق ذلك على النساء بما في ذلك الحوامل.يلي ذلك في مستويات الزئبق التونة البيضاء، والتي تحتوي على 3 أضعاف الزئبق في التونة الخفيفة. وتفيد التوصيات بإمكانية أن يأكل الشخص البالغ 114 غراماً من معلبات التونة البيضاء في الأسبوع.الأطفال:* من سنتين إلى 3 سنوات: 28 غراماً من الأسماك في الأسبوع، ويُنصح بتنويع الأسماك وأن تكون التونة من بينها.* من 4 إلى 7 سنوات: 56 غراماً في الأسبوع من الأسماك المتنوعة.* من 8 إلى 10 سنوات: 85 غراماً في الأسبوع من الأسماك المتنوعة.* من 11 إلى 15 سنة: 113 غراماً في الأسبوع من الأسماك المتنوعة.