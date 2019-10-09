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أزمة في لبنان.. ثمن الخبز بـ'الدولار'!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن "تجمع أصحاب المطاحن في لبنان" أن عمليات بيع الطحين ستكون بالدولار، محذرين من أزمة رغيف تلوح في الأفق بسبب تعذر أصحاب الأفران عن سداد ثمن القمح بالدولار.



وأشار التجمع في بيان، إلى أن التدابير التي اتخذها مصرف لبنان لم تعالج المشكلة في قطاع المطاحن ولم يتم تعديلها لتلائم استيراد القمح.


وناشد جميع المسؤولين على "العمل على إيجاد الحل المناسب لقطاع المطاحن ليتمكن من الاستمرار في تأمين حاجة البلاد من مادة أساسية كالقمح".


ولفت إلى أن "احتياط القمح المخزن لدى المطاحن انخفض بشكل خطر وبات لا يكفي حاجة البلاد لأكثر من شهر ونصف"، موضحًا أن "أصحاب المطاحن لا يستطيعون استيراد مادة القمح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".


من جانبه، قال نقيب أصحاب الأفران، كاظم إبراهيم إن الأفران ستبيع منتجاتها وتشتري موادها الأولية بالليرة اللبنانية، رافضين الامتثال لقرار أصحاب المطاحن.


وكشف إبراهيم أن أصحاب الأفران سيعقدون جمعية عمومية، الخميس المقبل، للتداول في أوضاع مؤسساتهم قبل أن يلجؤوا إلى "الكي"، في إشارة إلى توجههم نحو إعلان الإضراب.




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