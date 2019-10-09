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ديشامب يستبعد مبابي من منتخب فرنسا ويحدد بديله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خرج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من قائمة المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة.



ويعاني مبابي من إصابة في أوتار الساق مما سيحول دون مشاركته في المباراتين المقبلتين أمام أيسلندا وتركيا في تصفيات يورو 2020.


وأعلن اتحاد الكرة الفرنسي اليوم أنه قرر استبعاد اللاعب من قائمة الديوك نظرا لعدم قدرته على المشاركة في المباراتين المقبلتين.


وقرر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا استدعاء الحسن بليا مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ليحل محل مبابي.




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