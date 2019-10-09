ديشامب, يستبعد, مبابي, من, منتخب, فرنسا, ويحدد, بديله,

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كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن احتمالية انتقال...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن إيسكو، نجم ريال مدريد، يفكر في الرحيل...
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في العلاقة بين ريال مدريد...
توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة رجل عام 2019 من مجلة "GQ" العالمية،...
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كشف نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، عن طبيعية الإصابة التي تعرض لها نجمه الألماني...