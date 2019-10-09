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وفاة الفنان المصري طلعت زكريا



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أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الفنان طلعت زكريا، والذي يعد من أهم الفنانين في مصر، والملقب بـ"طباخ الريس".



وقال عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر: " تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل".


وولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية. وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وحقق فيلمه طباخ الريس إيرادات جيدة.




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