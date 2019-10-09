إيران, تكشف, تفاصيل, محاولة, اغتيال, اللواء, سليماني,

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أعلن "تجمع أصحاب المطاحن في لبنان" أن عمليات بيع الطحين ستكون بالدولار، محذرين من...
أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في عين عيسى النفير العام مع احتمال عملية...
أبلغ البيت الأبيض الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري بشأن احتمال...
حذر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء من أن حكومته لن تسمح...
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيستضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان في...
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تعاني عجزا...
أصيب 16 شخصا، أمس الاثنين، جراء تجاوز سارق شاحنة الإشارة الضوئية الحمراء، وصدمه...
ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسبوع إلى 110 قتلى، في وقت امتدت...
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"تدمير اقتصاد تركيا والقضاء عليه" إذا ما قامت...
في أبو ظبي وجّه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انتقادا شديدا إلى حزب الله. وقال...