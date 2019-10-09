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مصرع طفلين وقعا داخل حفرة وسط قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي طفلان مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء اثر سقوطهما في حفرة بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.  وأكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني رائد الدهشان نقل طفلين موتى وهما "م.ه" "5 أعوام ،و"ي،أ" 4أعوام، إلى مشفى شهداء الأقصى إثر سقوطهما في حفرة قرب مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة الزهراء وسط غزة.  وقال شهود عيان لـ معا ان الطفلين كانا يلهوان قرب مكان يتم نقل الرمال منه ليقعا في حرفة صغيرة حيث غمرتهما الرمال قبل ان يتم انتشالهما جثتين هامدتين.
مصرع طفلين وقعا داخل حفرة وسط قطاع غزة




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