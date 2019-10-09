مصرع, طفلين, وقعا, داخل, حفرة, وسط, قطاع, غزة,

لقي طفلان مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء اثر سقوطهما في حفرة بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني رائد الدهشان نقل طفلين موتى وهما "م.ه" "5 أعوام ،و"ي،أ" 4أعوام، إلى مشفى شهداء الأقصى إثر سقوطهما في حفرة قرب مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة الزهراء وسط غزة. وقال شهود عيان لـ معا ان الطفلين كانا يلهوان قرب مكان يتم نقل الرمال منه ليقعا في حرفة صغيرة حيث غمرتهما الرمال قبل ان يتم انتشالهما جثتين هامدتين.

تابعونــا

السلطة الفلسطينية تسلّم مصر ملفا قانونيا حول الحدود البحرية 2019-10-08 | 17:13:59 سلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو...

شعارات عنصرية وإعطاب مركبات في سلفيت 2019-10-06 | 09:53:45 خط مستوطنون، فجر اليوم الاحد، شعارات عنصرية واعطبوا اطارات 13 مركبة في قرية قيرة...

اطلاق صاروخين من غزة على المستوطنات المحاذية للقطاع 2019-10-05 | 07:00:05 دوت صافرات الانذار في مستوطنات"غلاف غزة"، مساء الجمعة، تزامنا مع سماع اصوات...

جامعتا القدس ودوسلدورف الألمانية تخرجان الدفعة العاشرة لماجستير الدراسات الأوروبية المشترك 2019-10-02 | 18:35:29 في إطار النجاح الباهر على مستوى المنطقة، والذي حققه برنامج الماجستير في الدراسات...

12 إصابة إحداها خطيرة جراء حادث سير في نابلس 2019-09-30 | 15:00:37 أصيب 12 مواطنا، اليوم الاثنين، بجروح جراء حادث سير وقع في ميدان الشهداء وسط...

هنية:قادرون على انتزاع الحرية للاسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد 2019-09-30 | 11:29:48 اكد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقوف الفصائل التام والكامل مع...

متظاهرون في لبنان يحتجون على تفاقم الأزمة الاقتصادية 2019-09-29 | 16:00:00 شهدت بيروت ومدن لبنانية أخرى بعد ظهر اليوم مظاهرات، احتجاجا على تفاقم الأزمة...

اغلاق الحرم الإبراهيمي بسبب الأعياد اليهودية 2019-09-29 | 14:20:27 تغلق السلطات الإسرائيلية، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، غدا وبعد غد؛...

مستوطنون يقتحمون الاقصى ودعوات بالدفاع عن المقدسات 2019-09-29 | 10:30:38 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، عشية "رأس السنة...