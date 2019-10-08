بعد, عامين, من, مقتل, شقيقيه:مقتل, الشاب, بهاء, عرار, من, جلجولية, رمياً, بالرصاص,

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رزق الزوجان احمد وتمام بدارنه من عرابة بمولودتهم ايلاف بعد ١٢ عام الف مبروك يا...
تظاهر العشرات من جمهور فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا...
بالتعاون بين مجلس كفركنا وحركة "ثقافة" وبدعم من وزارة المعارف انطلقت اليوم أعمال...
ارسل المحامي محمد نعامنة، رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين اليوم الثلاثاء...
شارك العشرات من اهالي طمرة والمنطقة في إحياء الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان...
ضمن الاهتمام في ملف التربية والتعليم في مدينة الناصرة والذي تضعه بلدية الناصرة...
توقفت حركة الحافلات العامة في الخطوط داخل المدن وخارجها كليا عصر اليوم قبل بدء...
جاء في بيان صادر عن د.منصور عباس رئيس طاقم القائمة المشتركة لمعالجة العنف...
عُقد المؤتمر الأول للنساء الحوامل والنساء بعد الولادة في المركز الجماهيري طرعان...
جاء من جمعية ضوء اخضر اور يروك المعنية بتغيير ثقافة القيادة على الطرقات ان عدد...