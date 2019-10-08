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بعد عامين من مقتل شقيقيه:مقتل الشاب بهاء عرار من جلجولية رمياً بالرصاص



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب بهاء عرار(36عاماً)من جلجولية مصرعه مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار قرب منزله.


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاته على الفور , كما وافادت مصادر لمراسلنا أن شاب من كفربرا اصيب بجراح متوسطة .

يشار الى أن الضحية فقد شقيقيه قبل عامين,حيث قتل شقيقه عبد الحافظ وفادي عرار عام 2017 باطلاق نار وتفجير سيارة.

الشرطة باشرت التحقيق .




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