بعد, عامين, من, مقتل, شقيقيه:مقتل, الشاب, بهاء, عرار, من, جلجولية, رمياً, بالرصاص,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاته على الفور , كما وافادت مصادر لمراسلنا أن شاب من كفربرا اصيب بجراح متوسطة .يشار الى أن الضحية فقد شقيقيه قبل عامين,حيث قتل شقيقه عبد الحافظ وفادي عرار عام 2017 باطلاق نار وتفجير سيارة.الشرطة باشرت التحقيق .

لقي الشاب بهاء عرار(36عاماً)من جلجولية مصرعه مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار قرب منزله.

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