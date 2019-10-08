عرابة:, احمد, وتمام, بدارنه, يرزقان, بالمولودة, ايلاف, بعد, ١٢, عاما,

وقد عمت الفرحة على جميع افراد العائلة والاقارب والاصدقاء.
وقد عمت الفرحة على جميع افراد العائلة والاقارب والاصدقاء.
وقد عمت الفرحة على جميع افراد العائلة والاقارب والاصدقاء.
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تظاهر العشرات من جمهور فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا...
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ارسل المحامي محمد نعامنة، رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين اليوم الثلاثاء...
شارك العشرات من اهالي طمرة والمنطقة في إحياء الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان...
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جاء في بيان صادر عن د.منصور عباس رئيس طاقم القائمة المشتركة لمعالجة العنف...
عُقد المؤتمر الأول للنساء الحوامل والنساء بعد الولادة في المركز الجماهيري طرعان...
جاء من جمعية ضوء اخضر اور يروك المعنية بتغيير ثقافة القيادة على الطرقات ان عدد...
في قرية الرامة في الجليل اعتقلت الشرطة الليلة الماضية شابا يبلغ من العمر تسعة...