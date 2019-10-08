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عرابة: احمد وتمام بدارنه يرزقان بالمولودة ايلاف بعد ١٢ عاما



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



رزق الزوجان احمد وتمام بدارنه من عرابة بمولودتهم ايلاف بعد ١٢ عام الف مبروك يا احمد لك ولزوجتك وعائلتك.


وقد عمت الفرحة على جميع افراد العائلة والاقارب والاصدقاء.





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