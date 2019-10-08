تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-08 22:13:44 عرابة: احمد وتمام بدارنه يرزقان بالمولودة ايلاف بعد ١٢ عاما |  2019-10-08 21:30:09 لأول مرة... افتتاح مركز ريادة للقيادة الشابة في مجلس كفركنا |  2019-10-08 19:51:05 المحامي محمد نعامنة،رئيس لواء الشمال للوزير أردان:"يوم الغفران مناسبة ملائمة لإعادة التفكير بتصريحاتك وتقديم اعتذارك أمام المواطنين العرب |  2019-10-08 19:17:57 ترامب: سأستضيف أردوغان يوم 13 نوفمبر المقبل |  2019-10-08 19:15:41 سخنين:رئيس البلدية يفاوض مدير مهني للفريق |  2019-10-08 19:10:57 طمرة تحيي الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان خلف |  2019-10-08 17:19:31 أمراض القلب والكوليسترول قد تصيب الأطفال أيضاً! |  2019-10-08 17:15:46 بلدية الناصرة:زيارة لصفوف البساتين والروضات وتفقد اوضاعها |  2019-10-08 17:13:59 السلطة الفلسطينية تسلّم مصر ملفا قانونيا حول الحدود البحرية |  2019-10-08 17:11:22 تعطل الحركة كليا في جميع المرافق والمنشات العامة بسبب يوم الغفران للشعب اليهودي |  2019-10-08 14:45:34 العائلة الملكية السويدية تحرم بعض أطفالها من مكانة "أصحاب السمو الملكي" |  2019-10-08 14:31:05 د. منصور عباس: لقاءاتنا مع الوزراء وقيادات مؤسسات الدولة ضرورية لمعالجة العنف والجريمة |  2019-10-08 14:45:29 غوتيريش: أموال الأمم المتحدة قد تنفد مع نهاية الشهر الجاري |  2019-10-08 14:24:31 طاقم مستشفى باده - بوريا في لقاء حول الحمل والولادة في طرعان |  2019-10-08 13:41:28 اور ياروك : ارتفاع بنسبة 25% في حوادث السير في المجتمع العربي وفي الناصرة أكبر عدد من الإصابات الخطيرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جمهور اتحاد ابناء سخنين يتظاهر ويطالب بإقالة ادارة الفريق



  |     |   اضافة تعليق



تظاهر العشرات من جمهور فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على نتائج الفريق المخيبة للامال والتي ادت الى تدهور الفريق الى مراتب القاع.واغلق الجمهور الشارع الرئيسي المحاذي لبلدية سخنين وهتف مطالبا باستقالة ادارة الفريق.واستمر الاحتجاج ما يقارب الساعة الكاملة مما ادى الى اكتظاظا مروريا.كما تواجد في التظاهرة رئيس بلدية سخنين د. صفوت ابو ريا الذي تحدث الى الجمهور الغاضب قائلا :" لن نترك الفريق وحيدا. يجب ان نؤازر الفريق في وضعه الصعب هذا. تواصلت مع عدد من المدربين من اجل قيادة الفريق مهنيا، اضافة لهذا تم انضمام 4 رجال اعمال جدد الى ادارة الفريق ".




كلمات متعلقة

جمهور, اتحاد, ابناء, سخنين, يتظاهر, ويطالب, بإقالة, ادارة, الفريق,

تابعونــا

عرابة: احمد وتمام بدارنه يرزقان بالمولودة ايلاف بعد ١٢ عاما عرابة: احمد وتمام بدارنه يرزقان بالمولودة ايلاف بعد ١٢ عاما 2019-10-08 | 22:13:44

رزق الزوجان احمد وتمام بدارنه من عرابة بمولودتهم ايلاف بعد ١٢ عام الف مبروك يا...

لأول مرة... افتتاح مركز ريادة للقيادة الشابة في مجلس كفركنا لأول مرة... افتتاح مركز ريادة للقيادة الشابة في مجلس كفركنا 2019-10-08 | 21:30:09

بالتعاون بين مجلس كفركنا وحركة "ثقافة" وبدعم من وزارة المعارف انطلقت اليوم أعمال...

طمرة تحيي الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان خلف طمرة تحيي الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان خلف 2019-10-08 | 19:10:57

شارك العشرات من اهالي طمرة والمنطقة في إحياء الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان...

بلدية الناصرة:زيارة لصفوف البساتين والروضات وتفقد اوضاعها بلدية الناصرة:زيارة لصفوف البساتين والروضات وتفقد اوضاعها 2019-10-08 | 17:15:46

ضمن الاهتمام في ملف التربية والتعليم في مدينة الناصرة والذي تضعه بلدية الناصرة...

تعطل الحركة كليا في جميع المرافق والمنشات العامة بسبب يوم الغفران للشعب اليهودي تعطل الحركة كليا في جميع المرافق والمنشات العامة بسبب يوم الغفران للشعب اليهودي 2019-10-08 | 17:11:22

توقفت حركة الحافلات العامة في الخطوط داخل المدن وخارجها كليا عصر اليوم قبل بدء...

د. منصور عباس: لقاءاتنا مع الوزراء وقيادات مؤسسات الدولة ضرورية لمعالجة العنف والجريمة د. منصور عباس: لقاءاتنا مع الوزراء وقيادات مؤسسات الدولة ضرورية لمعالجة العنف والجريمة 2019-10-08 | 14:31:05

جاء في بيان صادر عن د.منصور عباس رئيس طاقم القائمة المشتركة لمعالجة العنف...

طاقم مستشفى باده - بوريا في لقاء حول الحمل والولادة في طرعان طاقم مستشفى باده - بوريا في لقاء حول الحمل والولادة في طرعان 2019-10-08 | 14:24:31

عُقد المؤتمر الأول للنساء الحوامل والنساء بعد الولادة في المركز الجماهيري طرعان...

اور ياروك : ارتفاع بنسبة 25% في حوادث السير في المجتمع العربي وفي الناصرة أكبر عدد من الإصابات الخطيرة اور ياروك : ارتفاع بنسبة 25% في حوادث السير في المجتمع العربي وفي الناصرة أكبر عدد من الإصابات الخطيرة 2019-10-08 | 13:41:28

جاء من جمعية ضوء اخضر اور يروك المعنية بتغيير ثقافة القيادة على الطرقات ان عدد...

الرامة - اعتقال شاب بشبهة حيازة كميات كبيرة من مخدرات الماريحوانا يقدر ثمنها ب 300 الف شيكل الرامة - اعتقال شاب بشبهة حيازة كميات كبيرة من مخدرات الماريحوانا يقدر ثمنها ب 300 الف شيكل 2019-10-08 | 13:34:38

في قرية الرامة في الجليل اعتقلت الشرطة الليلة الماضية شابا يبلغ من العمر تسعة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شبيبة التطوع بلدية سخنين يعايدون مرضى المستشفى الانجليزي‎ الناصرةحريق هائل منطقة حرشية يوكنعام مخيم صيفي اخلاء طلاب الشرطة اطفاء اسعاف حريق كلب معلق على عامود ام الفحم عامود وادي عارة جرو الرفق بالحيوان جمعية راشد لافي الناصرة نتسيرت عيليت اسرائيل بطولة كمال اجسام مشاركة مدرب مصرع عامل حادث عمل انهيار جدار عليه ورشة بناء هرتسليا طاقم طبي اسعاف شرطة شجار طلاب مدرسة منطقة طبريا المروج رش غاز فلفل اصابة طالبة عينها خالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا عمال مدرسة ثانوية الزرازير تحتفل احتفال تخريج الفوج 27 عملية الخليل اصابة جنديين استشهاد شابين مصادر فلسطينية مخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون طارق خطيب كفر كنا هدم بيته مرتين مبلغ تخلوا عني مجلس محلي لجنة شعبية تكاليف الهدم ازالة ورم سرطاني من رأس شابة عروس من مدينة حيفا مستشفى الجليل الغربي محاولة سرقة شاحنة اطلاق نار مصرع شاب عربي اصابة مفرق بيلو لخيش رحوفوتزيارة اضرحة شهداء يوم الارض الخالد سخنين عرابة البطوف الطيبة كفر كنا المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com