جمهور اتحاد ابناء سخنين يتظاهر ويطالب بإقالة ادارة الفريق

تظاهر العشرات من جمهور فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على نتائج الفريق المخيبة للامال والتي ادت الى تدهور الفريق الى مراتب القاع.واغلق الجمهور الشارع الرئيسي المحاذي لبلدية سخنين وهتف مطالبا باستقالة ادارة الفريق.واستمر الاحتجاج ما يقارب الساعة الكاملة مما ادى الى اكتظاظا مروريا.كما تواجد في التظاهرة رئيس بلدية سخنين د. صفوت ابو ريا الذي تحدث الى الجمهور الغاضب قائلا :" لن نترك الفريق وحيدا. يجب ان نؤازر الفريق في وضعه الصعب هذا. تواصلت مع عدد من المدربين من اجل قيادة الفريق مهنيا، اضافة لهذا تم انضمام 4 رجال اعمال جدد الى ادارة الفريق ".