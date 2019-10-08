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لأول مرة... افتتاح مركز ريادة للقيادة الشابة في مجلس كفركنا



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بالتعاون بين مجلس كفركنا وحركة "ثقافة" وبدعم من وزارة المعارف انطلقت اليوم أعمال مركز ريادة الذي يضم مجموعة من الطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية وينوون الالتحاق بالجامعة السنة القادمة من سكان كفركنا والبلدات المجاورة. حيث سيحصل هؤلاء الطلاب على تأهيل ودورات على مدار الأسبوع ولمدة سنة تعليمية بمواضيع متنوعة لتحضيرهم للحياة الجامعية.


وقد أعلن عن انطلاق المركز بحفل شارك به كل من الدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس المحلي والاستاذ جلال صفدي مدير التربية اللامنهجية في وزارة المعارف والمفتشة تهيلا عمرام والسيدة وئام خمايسي ممثلة جمعية حركة "ثقافة" القائمة على المركز بتوكيل من وزارة المعارف.


كما وشارك في الحفل الافتتاحي الطلاب المشاركين إلى جانب مسؤولين في المجلس المحلي.





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