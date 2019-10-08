ارسل المحامي محمد نعامنة، رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين اليوم الثلاثاء رسالة إلى وزير الأمن الداخلي، چلعاد أردان وذلك تعقيباً على تصريحات أردان العنصرية بخصوص العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وجاء في رسالة المحامي نعامنة للوزير أردان: " بدل قيامكم ببحث موضوع فشل جهاز الشرطه والوزاره التي ترأسها بالتعامل مع ظاهره العنف والجريمه في المجتمع الاسرائيلي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص وايجاد الحلول لها، قررت بتصريحاتك أن تذنب مجتمعاً كاملاً.

فالمجتمع العربي يحترم القانون ويحافظ عليه كالمجتمع اليهودي تماماً، ومحاولة تشويه مجتمع كامل بسبب أفعال تقوم بها أقلية هو أمر خطير لا يمكن السكوت عليه".

وأضاف رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين برسالته: " على ضوء القتل المرعب الذي حدث مؤخراً في "موتسا" أو أعمال القتل التي تحدث بسبب نزاع حول مصف للسيارات ايمكنك أن تصرح بان المجتمع اليهودي، مجتمع عنيف جداً؟ أو يمكنك التصريح بأنه نابع من التربية اليهودية؟

بدل الشروع ببناء خطة والاستثمار لحماية وتقديم الخدمات للمواطن العربي، وبدل حماية حق الحياة بأمان شخصي كحال المواطن اليهودي، وبدل الشروع ببحث ومسائلة جهاز الشرطة والحكومة الاسرائيلية، قررت ان تتهم الضحيه."

وختم المحامي نعامنة رسالته: " يوم الغفران مناسبة ملائمة لمحاسبة النفس وإعادة التفكير بتصريحاتك مرة آخرى، وأيضاً أفضل وقت لتقديم اعتذارك أمام المواطنين العرب في البلاد".