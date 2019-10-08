طمرة, تحيي, الذكرى, ال, 29, لشهيد, مجزرة, الأقصى, عدنان, خلف,

تخلل البرنامج عدة كلمات منها كلمة النائب الدكتور منصور عباس يتحدث فيها عن ارتباطه بالشهيد وذكراه.
تخلل البرنامج عدة كلمات منها كلمة النائب الدكتور منصور عباس يتحدث فيها عن ارتباطه بالشهيد وذكراه.
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