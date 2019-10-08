طمرة, تحيي, الذكرى, ال, 29, لشهيد, مجزرة, الأقصى, عدنان, خلف,

تخلل البرنامج عدة كلمات منها كلمة النائب الدكتور منصور عباس يتحدث فيها عن ارتباطه بالشهيد وذكراه.

شارك العشرات من اهالي طمرة والمنطقة في إحياء الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان خلف مواسي.

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