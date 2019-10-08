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طمرة تحيي الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان خلف



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شارك العشرات من اهالي طمرة والمنطقة في إحياء الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان خلف مواسي.

تخلل البرنامج عدة كلمات منها كلمة النائب الدكتور منصور عباس يتحدث فيها عن ارتباطه بالشهيد وذكراه.





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