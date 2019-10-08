فنانة, سورية, بإطلالات, صيفية, جريئة, تحدث, ضجة, وانتقادات, قاسية,

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عاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لتصوير حلقات برنامج The Voice Kids، وذلك بعد تعافيه...
إعتذر الممثل السوري معتصم النهار من المشاركة في فيلم "أشباح أوروبا" الذي تؤدي...
تحدثت الفنانة السورية نادين تحسين بيك للمرة الأولى عن طلاقها من زوجها الموسيقي...
بعد أن خرجت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” مؤخرا بتصريحات تليفزيونية لأحد...
عيّنت المديرة العامة لليونسكو الممثلة المكسيكية، ياليتزا أباريسيو المعروفة...
فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها بمقطع فيديو طريف يجمعها بابنتها...
تألقت الفنانة الاماراتية احلام باطلالة مثيرة وجذابة مواكبة لأحدث صيحات الموضة...
أثار أداء وئام الرائع لأغنية You Are The Reason تفاعل الجمهور والمدربين على حد سواء، حيث...
أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيرا للحدث الأروع في...
طرحت الفنانة هيفا وهبي، سؤالًا على جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور...