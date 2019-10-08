بلدية, الناصرة:زيارة, لصفوف, البساتين, والروضات, وتفقد, اوضاعها,

ضمن الاهتمام في ملف التربية والتعليم في مدينة الناصرة والذي تضعه بلدية الناصرة على أول السلم من حيث المتابعة والمراقبة والتطوير كلف رئيس بلدية الناصرة مساعديه والطاقم الاعلامي للبلدية بزيارة كافة صفوف البساتين والروضات في المدينة هذه الزيارات التي تهدف الى تفقد هذه الصفوف والاطلاع على احوالها واحتياجاتها اللوجستية من حيث اللوازم الضرورية والمعدات والاجهزة والمواد التعليمية ومواد التنظيف وموضوع الأمن والأمان وامور عديدة اخرى.

بدأت المهمة اليوم الثلاثاء 2019/10/8 بزيارة لعدد من البساتين في مدرسة القسطل الابتدائية والروضات هناك حيث تم زيارة بستان الياسمين وبستان الفل وبستان النرجس وروضة البالونات.وفي جلسة عمل مع المربيات والمساعدات في هذه الصفوف تم التعرف على الاحتياجات والظروف والنواقص بهدف رفع مستوى الخدمات ومتابعتها وتوفير المطالب. الشيء الملفت للنظر أن العملية التربوية التعليمية تسير بشكل ممتاز منذ بداية السنة الدراسية.المواد التي تقدمها البلدية عادةً للبساتين والروضات موجودة وبكميات كافية وفي بعض الاحيان تزيد عن المطلوب كان ذلك في المواد التعليمية كالأوراق والألوان والأقلام والأشغال اليدوية او تلك التي لها علاقة بالنظافة والصحة.سيتابع مساعدي رئيس البلدية والطاقم الاعلامي رصد كافة بساتين وروضات وحضانات دائرة التربية والتعليم وزيارتها والاطلاع على مجمل احتياجاتها وظروفها وأحوالها .