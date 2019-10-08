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الرئيسية | فلسطين



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السلطة الفلسطينية تسلّم مصر ملفا قانونيا حول الحدود البحرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ملفا قانونيا حول الحدود البحرية، والذي اعتمد من قبل دولة فلسطين لترسيم تلك الحدود ترسيخا للصفة القانونية وتعزيز مكانة دولة فلسطين على مستوى العالم.  وقال المالكي في تصريح للوكالة الرسمية، عقب اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام المساعد حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، إنه سلم الأمين العام للجامعة العربية نسخة من القرار الذي اعتمد من دولة فلسطين لترسيم الحدود البحرية، وهذا "بالنسبة لنا مهم لأنه يرسخ الصفة القانونية لهذه الدولة، ويعزز مكانتها على مستوى العالم من حيث ترسيم الحدود البحرية، وتريد أن يتم التعامل معها على هذا الأساس".  وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني أودع لدى الامم المتحدة الشهر الماضي نسخة من تلك الخرائط والاحداثيات وطلب تعميمها على كافة الدول الأعضاء، "ولهذا جئنا الى الجامعة العربية كي نعمل على تقديم نسخة للأمين العام وطلبنا تعميمها على الدول الاعضاء لكي تساعدنا في مساعينا لترسيم الحدود البحرية، خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي من حق دولة فلسطين فيها ومن اجل استغلالها واستثمارها والتنقيب فيها".  وتابع اننا "وضعنا الأمين العام في صورة الزيارة التي نقوم بها إلى مصر، واللقاءات التي تمت والتي ستتم على مستوى رئاسة الوزارة بين فلسطين ومصر، حيث إن الوفد الوزاري المتواجد حاليا بالقاهرة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، هو أكبر وفد وزاري، ويحملون عددا من الملفات والقضايا من أجل المتابعة والتنسيق مع الشقيقة مصر.وأضاف انه بحث مع أبو الغيط خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، وموضوع الانتخابات، وآخر التطورات.
السلطة الفلسطينية تسلّم مصر ملفا قانونيا حول الحدود البحرية




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