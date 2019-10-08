تعطل, الحركة, كليا, في, جميع, المرافق, والمنشات, العامة, بسبب, يوم, الغفران, للشعب, اليهودي,

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شارك العشرات من اهالي طمرة والمنطقة في إحياء الذكرى ال 29 لشهيد مجزرة الأقصى عدنان...
ضمن الاهتمام في ملف التربية والتعليم في مدينة الناصرة والذي تضعه بلدية الناصرة...
جاء في بيان صادر عن د.منصور عباس رئيس طاقم القائمة المشتركة لمعالجة العنف...
عُقد المؤتمر الأول للنساء الحوامل والنساء بعد الولادة في المركز الجماهيري طرعان...
جاء من جمعية ضوء اخضر اور يروك المعنية بتغيير ثقافة القيادة على الطرقات ان عدد...
في قرية الرامة في الجليل اعتقلت الشرطة الليلة الماضية شابا يبلغ من العمر تسعة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: اليوم الثلاثاء في...
ضبطت شرطة حرس الحدود , سلاحًا في سيارة تقل أطفالًا في منطقة كفر قدوم وتم اعتقال 4...
يحل غدا يوم الغفران لدى الشعب اليهودي حيث ستتوقف كافة النشاطات الحيوية عن العمل...
أصيبت طفلة 3 سنوات من سكان بلدة الظاهرية جنوب الخليل صباح اليوم الثلاثاء باصابات...