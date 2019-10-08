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تعطل الحركة كليا في جميع المرافق والمنشات العامة بسبب يوم الغفران للشعب اليهودي



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توقفت حركة الحافلات العامة في الخطوط داخل المدن وخارجها كليا عصر اليوم قبل بدء صوم يوم الغفران لدى أبناء الشعب اليهودي. وتوقفت حركة القطارات والطيران. وستستأنف حركة الباصات العامة والقطارات والطائرات مساء غد الأربعاء.

وانتشرت قوات من شرطة القدس على خط التماس ، وستمنع عصر اليوم المركبات من دخول الاحياء الغربية من مساء اليوم وحتى مساء غد. وتعطل أيضا جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وسيُسمح لسكان شرقي القدس بالتنقل في المدينة بالطرقات التالية: من الشمال باتجاه جادة الجامعة العبرية وادي الجوز وطريق اريحا وصولا الى البلدة القديمة، ومن جهة الشرق من حي الطور باتجاه البلدة القديمة، ومن الجنوب من حي بيت صفافا، صور باهر، جبل المكبر وسلوان وحتى البلدة القديمة.
تعطل الحركة كليا في جميع المرافق والمنشات العامة بسبب يوم الغفران للشعب اليهودي




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