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العائلة الملكية السويدية تحرم بعض أطفالها من مكانة "أصحاب السمو الملكي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدر القصر الملكي السويدي بيان هام حمل بعض التغييرات في ترتيب العائلة الملكية، الهدف منها هو تحديد أفراد الأسرة المالكة الذين يُتوقع منهم أداء مهام رسمية تتعلّق بوظيفة "رئيس الدولة".



وذكر البيان انه تمّ الإستغناء عن أولاد الأميرة ​مادلين​ و​كريس أونيل​، بالاضافة إلى أولاد الأمير ​كارل فيليب​ والأميرة ​صوفيا​، وهم الأميرة ليونور (خمس سنوات)، والأمير نيكولاس (أربع سنوات)، والأميرة أدريان (سنة واحدة)، والأمير ألكساندر (ثلاث سنوات)، والأمير غابرييل (سنتان) وهم لن يُكلّفوا بمهمّة رئيس الدولة، ولن يتمتعوا بمكانة "أصحاب السمو الملكي".


وأضاف البيان ان أطفال مادلين وكريس الثلاثة سيحتفظون بألقابهم، الدوق والدوقة، التي نسبها إليهم جدهما الملك كارل السادس عشر غوستاف عند الولادة.




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