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اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية كارولينا الشمالية 3 أشخاص بعد مزاعم بأن امرأة...
كشف مكتب التحقيقات الفدرالي أن قاتلا مسنا اعترف بارتكابه 93 جريمة قتل أغلبها من...
أصدرت محكمة أمريكية حكمين بالسجن مدى الحياة على المواطنة، ناشيكا برامبل، دون حق...
تناقلت وسائل إعلام بريطانية قصة رجل أقدم على قتل والديه إثر خلاف سببه كلب...
لم تعد جرائم قتل الأبناء، على بشاعتها، تثير استغراب الكثيرين بالنظر إلى تكرارها...
عادت الاستعدادات مجددا لسير فضائي نسائي بالكامل، بعد ستة أشهر من خطأ محرج بشأن...
قررت سلطات مدينة نيويورك فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار على كل شخص يستخدم...
ذكرت صحيفة كويتية نقلا عن مصدر أمني أن وزارة الداخلية لم تتلق بلاغا بشأن مقطع...
يبدو أن التقنية القابلة للارتداء بدأت تأخذ مسارات جديدة، ولم تعد تقتصر على بعض...
أثار فأر الذعر هذا الصباح داخل غرفة الصحافيين في قاعة المؤتمرات في البيت...