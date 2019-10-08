ما, خطورة, الخضروات, النيئة, على, الصحة؟,

اكتشف فريق من علماء جامعة هارفرد الأمريكية، أن تناول الخضروات النيئة يؤثر على عمل الأمعاء.

وتفيد مجلة Nature Microbiology، بأن الباحثين اكتشفوا أن تناول الخضروات التي لم تخضع لمعالجة حرارية، له عدة نتائج سلبية في الجهاز الهضمي. لأن هذه الخضروات تقضي على البكتيريا المفيدة، التي تساعد الجسم على هضم المواد الغذائية وتعزيز جهاز المناعة.وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، التي قسمت إلى أربع مجموعات، لكل منها نظامها الغذائي الخاص. وكان طعام المجموعتين الأولى والثانية يتكون من اللحوم النيئة والبطاطا الحلوة. أما المجموعتان الثالثة والرابعة، فكان طعامهما يتكون من تلك المواد ذاتها ولكن بعد خضوعها لمعالجة حرارية (مطبوخة).واتضح من نتائج هذه التجارب، أن نبيت أمعاء الفئران التي تناولت الطعام المطبوخ، يختلف بصورة جذرية عن نبيت أمعاء الفئران في المجموعتين الأولى والثانية، لأن المواد النيئة تقضي على البكتيريا المفيدة، في حين المواد الغذائية المطبوخة تساعد على الهضم.وقد قرر الباحثون استنادا إلى هذه النتائج إجراء هذه التجارب على البشر. وبعد تحليل نتائج هذه التجارب تأكد الباحثون من أن الخضروات النيئة تدمر البكتيريا المعوية المفيدة لدى الإنسان أيضا، في حين تعزز الخضروات التي خضعت للمعالجة الحرارية عملية الهضم وجهاز المناعة.