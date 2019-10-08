ما, خطورة, الخضروات, النيئة, على, الصحة؟,

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على الرغم من أن البدايات الحديثة لانتشار سرطان الثدي كانت في الدول المتقدمة إلا...
كشف أطباء العيون عن مجموعة من الأعراض البصرية التي تشير إلى العديد من المشكلات...
أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن نوعًا جديدًا من الأدوية يلعب دورًا كبيرًا في...
كشف المستشفى الجامعي بألمانيا "مانهايم" عن طريقة علاج طبيعية تساعد في التخلص من...
مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة...
هل هناك اختلاف حقا بين الاستحمام صباحا أو مساء؟ وماذا يختلف حمام الماء الساخن عن...
يبدو أن العصائر الطبيعية والمشروبات الغازية الخالية من السكر ليست الخيار الأفضل...
تقول جمعية القلب الأميركية إن 24.8 مليون أميركي يدخنون السجائر، وهي العادة التي...
في نتائج صادمة نتجت عن دراسة أجراها خبراء في جامعة هارفارد الأميركية، أفادت بأن...
لفيتامين "ب6" عدة أدوار في الجسم، منها أنه يساعد على التمثيل الغذائي للبروتين...