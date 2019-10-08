تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-08 14:45:34 العائلة الملكية السويدية تحرم بعض أطفالها من مكانة "أصحاب السمو الملكي" |  2019-10-08 14:31:05 د. منصور عباس: لقاءاتنا مع الوزراء وقيادات مؤسسات الدولة ضرورية لمعالجة العنف والجريمة |  2019-10-08 14:45:29 غوتيريش: أموال الأمم المتحدة قد تنفد مع نهاية الشهر الجاري |  2019-10-08 14:24:31 طاقم مستشفى باده - بوريا في لقاء حول الحمل والولادة في طرعان |  2019-10-08 13:41:28 اور ياروك : ارتفاع بنسبة 25% في حوادث السير في المجتمع العربي وفي الناصرة أكبر عدد من الإصابات الخطيرة |  2019-10-08 13:34:38 الرامة - اعتقال شاب بشبهة حيازة كميات كبيرة من مخدرات الماريحوانا يقدر ثمنها ب 300 الف شيكل |  2019-10-08 13:30:27 طليقة ملك ماليزيا السابق تضطر لبيع خاتم زفافها بثمن بخس! |  2019-10-08 11:29:00 ضبط مسدس جلوك ومشط ذخيرة في عبلين واعتقال شاب |  2019-10-08 11:30:52 البرازيل- حارس مرمى قتل صديقته وإطعام جثتها للكلاب يعود للملاعب |  2019-10-08 11:06:49 يوم الغفران - ارتفاع الاصابات خلال ركوب الدراجات في يوم الغفران بـ 12% معظمها بسبب حوادث ذاتية |  2019-10-08 10:42:37 في الخليل - فتى 11 عاما يقود مركبة والده الى المدرسة ويتسبب بحادث طرق ويصيب شقيقته بجروح خطيرة |  2019-10-08 10:19:52 مئات المستوطنين يقتحمون الاقصى في "عيد الغفران" |  2019-10-08 10:14:39 إصابة 16 شخصا بعملية صدم في ألمانيا.. والشرطة لا تستبعد أي فرضية |  2019-10-08 10:07:52 الفرنسيسكان - أمسية وفاء ومحبة وصلاة لذكرى المربي الفاضل بشارة رزق |  2019-10-08 10:03:33 إغلاق إسرائيلي شامل لمعابر الضفة وغزة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ما خطورة الخضروات النيئة على الصحة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف فريق من علماء جامعة هارفرد الأمريكية، أن تناول الخضروات النيئة يؤثر على عمل الأمعاء.



وتفيد مجلة Nature Microbiology، بأن الباحثين اكتشفوا أن تناول الخضروات التي لم تخضع لمعالجة حرارية، له عدة نتائج سلبية في الجهاز الهضمي. لأن هذه الخضروات تقضي على البكتيريا المفيدة، التي تساعد الجسم على هضم المواد الغذائية وتعزيز جهاز المناعة.


وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، التي قسمت إلى أربع مجموعات، لكل منها نظامها الغذائي الخاص. وكان طعام المجموعتين الأولى والثانية يتكون من اللحوم النيئة والبطاطا الحلوة. أما المجموعتان الثالثة والرابعة، فكان طعامهما يتكون من تلك المواد ذاتها ولكن بعد خضوعها لمعالجة حرارية (مطبوخة).


واتضح من نتائج هذه التجارب، أن نبيت أمعاء الفئران التي تناولت الطعام المطبوخ، يختلف بصورة جذرية عن نبيت أمعاء الفئران في المجموعتين الأولى والثانية، لأن المواد النيئة تقضي على البكتيريا المفيدة، في حين المواد الغذائية المطبوخة تساعد على الهضم.


وقد قرر الباحثون استنادا إلى هذه النتائج إجراء هذه التجارب على البشر. وبعد تحليل نتائج هذه التجارب تأكد الباحثون من أن الخضروات النيئة تدمر البكتيريا المعوية المفيدة لدى الإنسان أيضا، في حين تعزز الخضروات التي خضعت للمعالجة الحرارية عملية الهضم وجهاز المناعة.




كلمات متعلقة

ما, خطورة, الخضروات, النيئة, على, الصحة؟,

تابعونــا

هذه الأطعمة تزيد خطر سرطان الثدي هذه الأطعمة تزيد خطر سرطان الثدي 2019-10-08 | 13:30:16

على الرغم من أن البدايات الحديثة لانتشار سرطان الثدي كانت في الدول المتقدمة إلا...

ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟ ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟ 2019-10-08 | 11:30:12

كشف أطباء العيون عن مجموعة من الأعراض البصرية التي تشير إلى العديد من المشكلات...

عقار جديد يتغلب على أكثر سرطانات الثدي فتكاً عقار جديد يتغلب على أكثر سرطانات الثدي فتكاً 2019-10-08 | 10:30:26

أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن نوعًا جديدًا من الأدوية يلعب دورًا كبيرًا في...

وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم وصفة ألمانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم 2019-10-08 | 05:49:42

كشف المستشفى الجامعي بألمانيا "مانهايم" عن طريقة علاج طبيعية تساعد في التخلص من...

5 ‫فوائد مدهشة للقيلولة 5 ‫فوائد مدهشة للقيلولة 2019-10-07 | 14:45:30

مع زيادة ضغوط الحياة وصعوبة الحصول ‫على فترات نوم كافية ليلا، فإن القيلولة...

الاستحمام مساء أو صباحا.. ما الأفضل لصحتنا؟ الاستحمام مساء أو صباحا.. ما الأفضل لصحتنا؟ 2019-10-07 | 13:15:38

هل هناك اختلاف حقا بين الاستحمام صباحا أو مساء؟ وماذا يختلف حمام الماء الساخن عن...

دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري 2019-10-07 | 11:29:34

يبدو أن العصائر الطبيعية والمشروبات الغازية الخالية من السكر ليست الخيار الأفضل...

ماذا سيحصل لك لو دخنت السجائر 40 عاما؟ ماذا سيحصل لك لو دخنت السجائر 40 عاما؟ 2019-10-07 | 08:27:35

تقول جمعية القلب الأميركية إن 24.8 مليون أميركي يدخنون السجائر، وهي العادة التي...

لن تصدق.. العصير الطبيعي قد يسبب هذا المرض! لن تصدق.. العصير الطبيعي قد يسبب هذا المرض! 2019-10-06 | 10:00:16

في نتائج صادمة نتجت عن دراسة أجراها خبراء في جامعة هارفارد الأميركية، أفادت بأن...

تشقق الشفاه .. إلى ماذا يشير؟ تشقق الشفاه .. إلى ماذا يشير؟ 2019-10-04 | 07:09:54

لفيتامين "ب6" عدة أدوار في الجسم، منها أنه يساعد على التمثيل الغذائي للبروتين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طلاب ثانوية شعب عدم توفر مكيفات صفوف مظاهرة احتجاج هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة اللد مواجهات اعتقال شبان تظاهرة القاء حجارة قنابل اصابة شرطي الزوجان علي منير زبيدات ثلاثة توائم مستشفى العالئة المقدسة يرزقان ذكور اعتقال شاب حافلة مدخل طبريا سكين تنفيذ عملية طعن شهيد الرملة مظاهرة جنازة جماعية قتلن هذا العام اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه زيدان عابد اسراء المستشفى زيارتها الناصرة اطلاق نار العفولة هدم بيت عائلة عربية مدينة اللد صباح اليوم الخميس شرطة جرافات 3 طوابق بناء غير مرخصبدء التصويت انتخابات رئاسة جت جولة ثانية اقتراع صناديقوحدة الجهاز الهضمي مستشفى الناصرة الانجليزي افتتاح احتفال بشارة بشارات مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية عطار الملاحي اكسال اطارات امتداد شارع 66 مواجهات اعمال اخلال بالنظام العام مسجد عراق الشباب ام الفحم حرق مستوطنين تدفيع الثمن اغلاق ملف تحقيق النيابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com