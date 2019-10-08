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أمنية خاصة تدفع إيسكو للرحيل عن ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن إيسكو، نجم ريال مدريد، يفكر في الرحيل عن "سانتياجو برنابيو" هذا الموسم.



ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إيسكو يفكر في تنفيذ خطة الرحيل عن الميرنجي في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.


ويريد إيسكو الانتقال إلى فريق يشارك معه أساسيًا بصفة منتظمة، حتى يكون ضمن كتيبة المنتخب الإسباني في يورو 2020.


يذكر أن إيسكو لم يشارك أساسيًا هذا الموسم رفقة ريال مدريد إلا في مباراة واحدة فقط، بينما حل بديلًا مرتين.


وسبق أن ارتبط إيسكو بالانتقال إلى يوفنتوس في الموسم الماضي، ولكن الصفقة لم تكتمل بسبب رحيل المدرب ماسيميليانو أليجري عن السيدة العجوز.




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