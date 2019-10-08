طاقم مستشفى باده - بوريا في لقاء حول الحمل والولادة في طرعان

عُقد المؤتمر الأول للنساء الحوامل والنساء بعد الولادة في المركز الجماهيري طرعان بالتعاون مع نادي Baby Start والمجلس المحلي في طرعان.

شاركت في مؤتمر الحمل والولادة الأول من نوعه الذي تم بمبادرة المجلس المحلي طرعان نحو 30 امرأة. وتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع نادي الوالدات، بايبي ستارت، التابع للمركز الطبي باده - بوريا. وأكد عدي عدوي - مدير برنامج الصحة في طرعان أن المؤتمر الذي عقد في المركز الجماهيري بطرعان، أنه تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع قسم الرفاه الاجتماعي، ومحطة رعاية الأم والطفل، في اطار برنامج “الصحة ممكنة - صحة المرأة تسعد العائلة”.وافتتح د. سامي حداد - مدير وحدة الموجات فوق الصوتي (اوتلراساوند) في قسم الأم والوليد، المؤتمر بمحاضرة مخصلة عن مختلف الاختبارات التي تجرى خلال أشهر الحمل. بعدها أجاب د. حداد على أسئلة طرحتها النساء حول الحمل والولادة.في القسم الثاني من هذا الصباح تم تقسيم المشاركات الى ورشات عمل حسب اختيارهن:وقدمت رباب قادري - عاملة اجتماعية في قسم الولادة، ورشة بموضوع “التغييرات العاطفية والعقلية أثناء الحمل وبعد الولادة”. وأوضحت رباب “خلال الحمل وبعد الولادة تختبر المرأة تغييرات جسدية وعقلية جديدة تتسبب بردود فعل مثل حالات من اليأس وتقلب المزاج، من المهم ان تعي هذه الردود وأساليب تعاملنا مع الحالة ومدى الحاجة بالاستعانة بمهنيين”. تمت الورشة بمساعدة بطاقات، حيث شاركت كل مشاركة مشاعرها مع البقية، وتحدثت النساء الحوامل عن تخوفاتهن المتعلقة بالولادة والأمومة وشاركت الأمهات مشاعرهن والحالات ما بعد الولادة.فيما استقبلت يُسر مصالحة - ممرضة في قسم الخُدّج ومستشارة للرضاعة، المشاركات بمنحهن هدية فاخرة واسداء النصائح لهن حول الرضاعة الجيدة والآمنة.ولخص عدي عدوي بالقول “العلاقة مع المركز الطبي باده - بوريا تسعدنا، وتمنحنا المردود للنهوض بالصحة في كافة المجالات وبالأساس بالنسبة لقضية النساء الحوامل وبعد الولادة. نحن على بعد مسافة سفر قصيرة، من قسم الولادة الذي يستجيب لكافة الاحتياجات المهنية، والتصرفات والخدمة الأفضل”.