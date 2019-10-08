تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-08 14:45:34 العائلة الملكية السويدية تحرم بعض أطفالها من مكانة "أصحاب السمو الملكي" |  2019-10-08 14:31:05 د. منصور عباس: لقاءاتنا مع الوزراء وقيادات مؤسسات الدولة ضرورية لمعالجة العنف والجريمة |  2019-10-08 14:45:29 غوتيريش: أموال الأمم المتحدة قد تنفد مع نهاية الشهر الجاري |  2019-10-08 14:24:31 طاقم مستشفى باده - بوريا في لقاء حول الحمل والولادة في طرعان |  2019-10-08 13:41:28 اور ياروك : ارتفاع بنسبة 25% في حوادث السير في المجتمع العربي وفي الناصرة أكبر عدد من الإصابات الخطيرة |  2019-10-08 13:34:38 الرامة - اعتقال شاب بشبهة حيازة كميات كبيرة من مخدرات الماريحوانا يقدر ثمنها ب 300 الف شيكل |  2019-10-08 13:30:27 طليقة ملك ماليزيا السابق تضطر لبيع خاتم زفافها بثمن بخس! |  2019-10-08 11:29:00 ضبط مسدس جلوك ومشط ذخيرة في عبلين واعتقال شاب |  2019-10-08 11:30:52 البرازيل- حارس مرمى قتل صديقته وإطعام جثتها للكلاب يعود للملاعب |  2019-10-08 11:06:49 يوم الغفران - ارتفاع الاصابات خلال ركوب الدراجات في يوم الغفران بـ 12% معظمها بسبب حوادث ذاتية |  2019-10-08 10:42:37 في الخليل - فتى 11 عاما يقود مركبة والده الى المدرسة ويتسبب بحادث طرق ويصيب شقيقته بجروح خطيرة |  2019-10-08 10:19:52 مئات المستوطنين يقتحمون الاقصى في "عيد الغفران" |  2019-10-08 10:14:39 إصابة 16 شخصا بعملية صدم في ألمانيا.. والشرطة لا تستبعد أي فرضية |  2019-10-08 10:07:52 الفرنسيسكان - أمسية وفاء ومحبة وصلاة لذكرى المربي الفاضل بشارة رزق |  2019-10-08 10:03:33 إغلاق إسرائيلي شامل لمعابر الضفة وغزة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طاقم مستشفى باده - بوريا في لقاء حول الحمل والولادة في طرعان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عُقد المؤتمر الأول للنساء الحوامل والنساء بعد الولادة في المركز الجماهيري طرعان بالتعاون مع نادي Baby Start  والمجلس المحلي في طرعان.

 
شاركت في مؤتمر الحمل والولادة الأول من نوعه الذي تم بمبادرة المجلس المحلي طرعان نحو 30 امرأة. وتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع نادي الوالدات، بايبي ستارت، التابع للمركز الطبي باده - بوريا. وأكد عدي عدوي - مدير برنامج الصحة في طرعان أن المؤتمر الذي عقد في المركز الجماهيري بطرعان، أنه تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع قسم الرفاه الاجتماعي، ومحطة رعاية الأم والطفل، في اطار برنامج “الصحة ممكنة - صحة المرأة تسعد العائلة”.
 
وافتتح د. سامي حداد - مدير وحدة الموجات فوق الصوتي (اوتلراساوند) في قسم الأم والوليد، المؤتمر بمحاضرة مخصلة عن مختلف الاختبارات التي تجرى خلال أشهر الحمل. بعدها أجاب د. حداد على أسئلة طرحتها النساء حول الحمل والولادة.
 
في القسم الثاني من هذا الصباح تم تقسيم المشاركات الى ورشات عمل حسب اختيارهن: 
وقدمت رباب قادري - عاملة اجتماعية في قسم الولادة، ورشة بموضوع “التغييرات العاطفية والعقلية أثناء الحمل وبعد الولادة”.  وأوضحت رباب “خلال الحمل وبعد الولادة تختبر المرأة تغييرات جسدية وعقلية جديدة تتسبب بردود فعل مثل حالات من اليأس وتقلب المزاج، من المهم ان تعي هذه الردود وأساليب تعاملنا مع الحالة ومدى الحاجة بالاستعانة بمهنيين”. تمت الورشة بمساعدة بطاقات، حيث شاركت كل مشاركة مشاعرها مع البقية، وتحدثت النساء الحوامل عن تخوفاتهن المتعلقة بالولادة والأمومة وشاركت الأمهات مشاعرهن والحالات ما بعد الولادة.
 
فيما استقبلت يُسر مصالحة - ممرضة في قسم الخُدّج ومستشارة للرضاعة، المشاركات بمنحهن هدية فاخرة واسداء النصائح لهن حول الرضاعة الجيدة والآمنة.
 
ولخص عدي عدوي بالقول “العلاقة مع المركز الطبي باده - بوريا تسعدنا، وتمنحنا المردود للنهوض بالصحة في كافة المجالات وبالأساس بالنسبة لقضية النساء الحوامل وبعد الولادة. نحن على بعد مسافة سفر قصيرة، من قسم الولادة الذي يستجيب لكافة الاحتياجات المهنية، والتصرفات والخدمة الأفضل”. 
 




كلمات متعلقة

طاقم, مستشفى, باده, -, بوريا, في, لقاء, حول, الحمل, والولادة, في, طرعان,

تابعونــا

د. منصور عباس: لقاءاتنا مع الوزراء وقيادات مؤسسات الدولة ضرورية لمعالجة العنف والجريمة د. منصور عباس: لقاءاتنا مع الوزراء وقيادات مؤسسات الدولة ضرورية لمعالجة العنف والجريمة 2019-10-08 | 14:31:05

جاء في بيان صادر عن د.منصور عباس رئيس طاقم القائمة المشتركة لمعالجة العنف...

اور ياروك : ارتفاع بنسبة 25% في حوادث السير في المجتمع العربي وفي الناصرة أكبر عدد من الإصابات الخطيرة اور ياروك : ارتفاع بنسبة 25% في حوادث السير في المجتمع العربي وفي الناصرة أكبر عدد من الإصابات الخطيرة 2019-10-08 | 13:41:28

جاء من جمعية ضوء اخضر اور يروك المعنية بتغيير ثقافة القيادة على الطرقات ان عدد...

الرامة - اعتقال شاب بشبهة حيازة كميات كبيرة من مخدرات الماريحوانا يقدر ثمنها ب 300 الف شيكل الرامة - اعتقال شاب بشبهة حيازة كميات كبيرة من مخدرات الماريحوانا يقدر ثمنها ب 300 الف شيكل 2019-10-08 | 13:34:38

في قرية الرامة في الجليل اعتقلت الشرطة الليلة الماضية شابا يبلغ من العمر تسعة...

ضبط مسدس جلوك ومشط ذخيرة في عبلين واعتقال شاب ضبط مسدس جلوك ومشط ذخيرة في عبلين واعتقال شاب 2019-10-08 | 11:29:00

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: اليوم الثلاثاء في...

شاهدوا - ضبط بندقية M16 في سيارة تقل أطفالًا واعتقال 4 مشتبهين بينهم إمرأة وزوجها من نابلس شاهدوا - ضبط بندقية M16 في سيارة تقل أطفالًا واعتقال 4 مشتبهين بينهم إمرأة وزوجها من نابلس 2019-10-08 | 11:21:28

ضبطت شرطة حرس الحدود , سلاحًا في سيارة تقل أطفالًا في منطقة كفر قدوم وتم اعتقال 4...

يوم الغفران - ارتفاع الاصابات خلال ركوب الدراجات في يوم الغفران بـ 12% معظمها بسبب حوادث ذاتية يوم الغفران - ارتفاع الاصابات خلال ركوب الدراجات في يوم الغفران بـ 12% معظمها بسبب حوادث ذاتية 2019-10-08 | 11:06:49

يحل غدا يوم الغفران لدى الشعب اليهودي حيث ستتوقف كافة النشاطات الحيوية عن العمل...

في الخليل - فتى 11 عاما يقود مركبة والده الى المدرسة ويتسبب بحادث طرق ويصيب شقيقته بجروح خطيرة في الخليل - فتى 11 عاما يقود مركبة والده الى المدرسة ويتسبب بحادث طرق ويصيب شقيقته بجروح خطيرة 2019-10-08 | 10:42:37

أصيبت طفلة 3 سنوات من سكان بلدة الظاهرية جنوب الخليل صباح اليوم الثلاثاء باصابات...

مئات المستوطنين يقتحمون الاقصى في "عيد الغفران" مئات المستوطنين يقتحمون الاقصى في "عيد الغفران" 2019-10-08 | 10:19:52

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، عشية "عيد...

إغلاق إسرائيلي شامل لمعابر الضفة وغزة إغلاق إسرائيلي شامل لمعابر الضفة وغزة 2019-10-08 | 10:03:33

فرض الجيش الاسرائيلي عند منتصف الليل، إغلاقًا شاملًا على الأراضي الفلسطينية بحجة...

مقتل عدي البوريني من نابلس في سطو مسلح بولاية تكساس مقتل عدي البوريني من نابلس في سطو مسلح بولاية تكساس 2019-10-08 | 09:41:09

قتل مسلّحون أمس الاثنين، الشاب عدي البوريني من قرية بورين جنوب نابلس، أثناء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا نضال عيادات الزرازير انقلاب حافلة ركاب موفيل اصابة اخرين مصرع عاصي الحلاني النجم الصنارة حديث خاص يارا مشعور المغرب مهرجان موازين اغنية اسير فلسطيني بث مباشر مباشر الدوري الايطالي مباشر الدوري الايطالي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اتهام ساب قرية الزرازير محاولة قنل اطلاق نار لائحة محكمة نزاع عائلات الشرطة عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمريافا طعن جندي عربي اصابة طفيفة هرب المشتبه الشرطة تحقق تبحث خلفية جنائيةعمر الرميلي وفاة القتى متأثرا جراحه حادث دهس مصرع لينا مخول المركز الجماهيري طرعان قرية احتفال مشاركة واعسة ذا فويس الناصرة تحتفل القفزة مسيرة كشفية مهنية مسيرة مصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف ايهاب ابو لبن اللد مصرع مقتل اطلاق نار اصابة شاب اخر مستشفى شرطة التحقيق محمد ابو ريا غزال صغير اطلاق سراح منطقة الجولان الشاب العثور غرفة حريق صفورية مصنع صناعية منطقة اطفاء الناصرة مسجد حسن بيك يافا تعليق علم اسرائيل مدخل مجهولون رفع شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com