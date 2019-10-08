الرامة - اعتقال شاب بشبهة حيازة كميات كبيرة من مخدرات الماريحوانا يقدر ثمنها ب 300 الف شيكل

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في قرية الرامة في الجليل اعتقلت الشرطة الليلة الماضية شابا يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما بشبهة حيازة كميات كبيرة من المخدرات من نوع ماريخوانا .وافادت الشرطة ان المخدرات تقدر قيمتها بثلاثمائة ألف شيكل.وتنظر المحكمة في طلب تمديد اعتقاله.

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