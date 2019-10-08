الرامة - اعتقال شاب بشبهة حيازة كميات كبيرة من مخدرات الماريحوانا يقدر ثمنها ب 300 الف شيكل

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جاء في بيان صادر عن د.منصور عباس رئيس طاقم القائمة المشتركة لمعالجة العنف...
عُقد المؤتمر الأول للنساء الحوامل والنساء بعد الولادة في المركز الجماهيري طرعان...
جاء من جمعية ضوء اخضر اور يروك المعنية بتغيير ثقافة القيادة على الطرقات ان عدد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: اليوم الثلاثاء في...
ضبطت شرطة حرس الحدود , سلاحًا في سيارة تقل أطفالًا في منطقة كفر قدوم وتم اعتقال 4...
يحل غدا يوم الغفران لدى الشعب اليهودي حيث ستتوقف كافة النشاطات الحيوية عن العمل...
أصيبت طفلة 3 سنوات من سكان بلدة الظاهرية جنوب الخليل صباح اليوم الثلاثاء باصابات...
اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، عشية "عيد...
فرض الجيش الاسرائيلي عند منتصف الليل، إغلاقًا شاملًا على الأراضي الفلسطينية بحجة...
قتل مسلّحون أمس الاثنين، الشاب عدي البوريني من قرية بورين جنوب نابلس، أثناء...