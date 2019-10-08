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الرامة - اعتقال شاب بشبهة حيازة كميات كبيرة من مخدرات الماريحوانا يقدر ثمنها ب 300 الف شيكل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق






في قرية الرامة في الجليل اعتقلت الشرطة الليلة الماضية شابا يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما بشبهة حيازة كميات كبيرة من المخدرات من نوع ماريخوانا .

وافادت الشرطة ان المخدرات تقدر قيمتها بثلاثمائة ألف شيكل. 


وتنظر المحكمة في طلب تمديد اعتقاله.




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