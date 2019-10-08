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عاصي الحلاني يعود لتصوير The Voice Kids بعد تعافيه من الحادث



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لتصوير حلقات برنامج The Voice Kids، وذلك بعد تعافيه من الحادث الخطير الذي تعرض له الشهر الماضي بعد سقوطه من على ظهر جواده.



عاصي الحلاني، نشر فيديو من الكواليس عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، طمأن من خلاله جمهوره على صحته، وعلق عليه قائلًا: “رح طمن كل المحبين هيدا الڤيديو اليوم أثناء تصوير “The Voice Kids


 وأضاف: “الحمدلله أنا بخير  ونحنا مستمرين بتصوير البرنامج مع أحلى المواهب والأصوات الرائعة انتظرونا”.


الفنان اللبناني، تلقى العديد من تهئنات النجوم و متابعيه على عودته سالمًا لفنه وجمهوره.


وكان الفنان عاصي الحلاني، قد تعرض لحادث خطير وذلك بعد تعثر جواده وسقوطه أرضًا وسقوط جواده فوقه الأمر الذي تسبب في إصابته بكسر في بعض فقرات الرقبة، وكسر في إصبعين، وبعد الرضوض في جسده، كما أصيب بفقدان مؤقت للذاكرة بسبب الحادث.


وكان تصوير البرنامج قد توقف خلال فترة مرض الفنان عاصي الحلاني، وعاد لاستئناف التصوير مرة أخرى بعد تعافيه من مرضه، ويشارك في لجنة تحكيمه عاصي الحلاني للمرة الأولى بعد أن ترك برنامج The Voice، إلى جانب كل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان المصري محمد حماقي.




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