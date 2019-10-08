والدة, صديقة, ديبالا:, أكرهه, وفكرت, بالانتحار, بسببه,

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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن إيسكو، نجم ريال مدريد، يفكر في الرحيل...
وقع الحارس البرازيلي، برونو فرنانديز، الذي أدين في قضية قتل صديقته السابقة، عقدا...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في العلاقة بين ريال مدريد...
توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة رجل عام 2019 من مجلة "GQ" العالمية،...
يخشى نادي برشلونة، غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، عن مباراة الكلاسيكو أمام...
أهدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نفسه في عيد ميلاده الـ38 سيارة فيراري...
كشف نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، عن طبيعية الإصابة التي تعرض لها نجمه الألماني...
منذ مباراة السبت بين ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والجميع...
اكتسح برشلونة ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد الأحد، في الجولة 8 من الدوري...
فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب...