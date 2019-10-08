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والدة صديقة ديبالا: أكرهه وفكرت بالانتحار بسببه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت والدة أوريانا ساباتيني، صديقة النجم الأرجنتيني ​باولو ديبالا​ عن كرهها للاعب ​يوفنتوس، من خلال تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت، وذلك بسبب جلبه ابنتها إلى القارة العجوز.



وقالت والدة أوريانا: "لن أسامحه على رحيل أوريانا إلى أوروبا، لقد فكرت بأن أقتل نفسي بسبب ذلك، أقول له دائما إني أكرهه، وهو يجاوب بأنه يعتني بها".



وأضافت: "بعد أربعة أشهر على رحيلها، لم أستطيع أن أراها ولو للحظة، هذا الأمر أزعجني كثيرا، لقد فكرت بقتل نفسي حينها". 



ولفتت الصحيفة إلى أن أوريانا هي حفيدة نجمة كرة المضرب الأرجنتينية السابقة، غابرييلا ساباتيني.




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