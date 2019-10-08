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هذه الأطعمة تزيد خطر سرطان الثدي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



على الرغم من أن البدايات الحديثة لانتشار سرطان الثدي كانت في الدول المتقدمة إلا أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى وقوع 50% من الإصابات في الدول الأقل تقدماً، وكذلك 58% من الوفيات. وتلعب التغذية الغربية الحديثة دوراً هاماً في زيادة مخاطر الإصابة بهذا النوع من الأورام.



إليك أكثر الأطعمة المسببة للخطر لتحذر من الإفراط في تناولها:


منتجات حليب البقر. يتم حقن كثير من أبقار المزارع بهرمونات لتحفيز النمو وزيادة إدرار الحليب، وعندما تصل هذه المستويات العالية من الهرمون لجسم الإنسان عن طريق شرب الحليب وتناول منتجاته يتزايد خطر الإصابة بسرطان الثدي خاصة لدى النساء.


الدهون. توجد أدلة على ارتباط تناول الكثير من المخبوزات الجاهزة أو اللحوم المصنّعة وبين تزايد خطر سرطان الثدي. من ناحية أخرى تساعد الدهون الجيدة على خفض هذا الخطر، مثل التي توجد في المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والأسماك الدهنية كالسلمون والمكاريل والتونة والسردين.


الحلوى. بينت دراسات أن تناول كميات كبيرة من السكر بانتظام يؤدي إلى تزايد خطر سرطان الثدي بنسبة 27%.


اللحوم الحمراء. تناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء بانتظام يرتبط بتزايد خطر سرطان الثدي.


أطعمة صحية للوقاية. الخضروات وخاصة البروكلي والملفوف والطماطم والبطاطا الحلوة والأسماك الدهنية تساعد على خفض خطر سرطان الثدي.




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