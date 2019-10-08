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ضبط مسدس جلوك ومشط ذخيرة في عبلين واعتقال شاب



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: اليوم الثلاثاء في قرية إعبلين، تم ضبط مسدس من طراز جلوك ومشط مليء بالذخيرة وذخيرة وتم اعتقال مشتبه  (28 عاما من  إعبلين) ، وأحيل إلى مركز الشرطة لاستجوابه.



هذا وأحيل المشتبه اليوم (8/10) إلى محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.


 *ستواصل شرطة إسرائيل ، في مكافحة ظواهر الجريمة الخطيرة ، والعمل للحد من ظاهرة الاتجار بالأسلحة غير القانونية وحيازتها واستخدامها بهدف الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور*




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