ضبط, مسدس, جلوك, ومشط, ذخيرة, في, عبلين, واعتقال, شاب,

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ضبطت شرطة حرس الحدود , سلاحًا في سيارة تقل أطفالًا في منطقة كفر قدوم وتم اعتقال 4...
يحل غدا يوم الغفران لدى الشعب اليهودي حيث ستتوقف كافة النشاطات الحيوية عن العمل...
أصيبت طفلة 3 سنوات من سكان بلدة الظاهرية جنوب الخليل صباح اليوم الثلاثاء باصابات...
اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، عشية "عيد...
فرض الجيش الاسرائيلي عند منتصف الليل، إغلاقًا شاملًا على الأراضي الفلسطينية بحجة...
قتل مسلّحون أمس الاثنين، الشاب عدي البوريني من قرية بورين جنوب نابلس، أثناء...
انتهى مساء أمس اليوم الرابع والأخير من جلسة الاستماع التي أجريت لرئيس الوزراء...
أوضح رئيس مجلس كفرمندا المحلي، مؤنس عبد الحليم، من خلال بيان له أنّ "المحكمة...
اليوم الثلاثاء 2019/10/08: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات...
عرضت شركة زينب للإنتاج لفيلم "عباس 36" مدينة الناصرة وذلك بحضور مهيب في قاعة...