ضبط, مسدس, جلوك, ومشط, ذخيرة, في, عبلين, واعتقال, شاب,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: اليوم الثلاثاء في قرية إعبلين، تم ضبط مسدس من طراز جلوك ومشط مليء بالذخيرة وذخيرة وتم اعتقال مشتبه (28 عاما من إعبلين) ، وأحيل إلى مركز الشرطة لاستجوابه.

هذا وأحيل المشتبه اليوم (8/10) إلى محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.*ستواصل شرطة إسرائيل ، في مكافحة ظواهر الجريمة الخطيرة ، والعمل للحد من ظاهرة الاتجار بالأسلحة غير القانونية وحيازتها واستخدامها بهدف الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور*