شاهدوا - ضبط بندقية M16 في سيارة تقل أطفالًا واعتقال 4 مشتبهين بينهم إمرأة وزوجها من نابلس

ضبطت شرطة حرس الحدود , سلاحًا في سيارة تقل أطفالًا في منطقة كفر قدوم وتم اعتقال 4 فلسطينيين بينهم إمرأة وزوجها من سكان نابلس .

فيما استدعت الشرطة أقرباء لهما لأخذ الأطفال الذين كانوا معهما في السيارة .وافيد ان السلاح من نوع M16 إضافة إلى معدات إضافية كان قد اشتراها سائق السيارة من نابلس وفقا للشبهات .