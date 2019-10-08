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شاهدوا - ضبط بندقية M16 في سيارة تقل أطفالًا واعتقال 4 مشتبهين بينهم إمرأة وزوجها من نابلس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ضبطت شرطة حرس الحدود , سلاحًا في سيارة تقل أطفالًا في منطقة كفر قدوم وتم اعتقال 4 فلسطينيين بينهم إمرأة وزوجها من سكان نابلس .


فيما استدعت الشرطة أقرباء لهما لأخذ الأطفال الذين كانوا معهما في السيارة .

وافيد ان السلاح من نوع M16 إضافة إلى معدات إضافية كان قد اشتراها سائق السيارة من نابلس وفقا للشبهات .






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