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معتصم النهار يعتذر من "أشباح أوروبا" لصالح فاليري أبو شقرا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إعتذر الممثل السوري ​معتصم النهار​ من المشاركة في فيلم "أشباح أوروبا" الذي تؤدي فيه الفنانة هيفا وهبي دور البطولة الى جانب الممثل المصري أحمد الفيشاوي والممثل مصطفى خاطر والممثلة أروى جودة. 




ونشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه ينشغل في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "مافيي 2" والذي يحمل بطولته المطلقة في العمل الى جانب ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا.


الجدير بالذكر أن مسلسل "مافيي 2" من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة الصباح.




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