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يوم الغفران - ارتفاع الاصابات خلال ركوب الدراجات في يوم الغفران بـ 12% معظمها بسبب حوادث ذاتية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يحل غدا يوم الغفران لدى الشعب اليهودي حيث ستتوقف كافة النشاطات الحيوية عن العمل مدة 24 ساعة ابتداء من بعد ظهر غد الثلاثاء حتى بعد ظهر يوم الاربعاء. وعلى ضوء توقف حركة السير بشكل شبه تام في داخل المدن اليهودية والمدة المختلطة يستغل العديد من الاولاد والاطفال هذه الفرصة لممارسة ركوب الدراجات الهوائية والكهربائية الكوركنيت والسكوتر وما الى ذلك للهو واللعب بعيدا عن تهديد السيارات المسافرة.  



وتشير المعطيات المتوفرة لدى مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد ان ارتفاعا في عدد الاصابات يشهده عادة يوم الغفران بسبب الاصابات خلال ركوب الدراجات بنسبة 12% عن باقي ايام السنة حيث ان معظم هذه الاصابات تستوجب التوجه لغرف الطوارئ للعلاج. كما تُشدد المعطيات ان معظم الاصابات تحدث بسبب حوادث ذاتية اثناء ممارسة ركوب الدراجات. 


خلال السنوات الاخيرة اصبحت ممارسة ركوب الدراجات خلال يوم الغفران لا تقتصر على الاولاد اليهود فقط بل شملت الاولاد العرب الذين يعيشون داخل المدن المختلطة، في حين ان العديد من الاولاد والاطفال العرب يحضرون خصيصا الى التجمعات اليهودية خلال هذا اليوم لركوب الدراجات الهوائية في ظل توقف حركة السير خاصة في نتسيريت عيليت (نوف هجليل) كرميئيل، حيفا، عكا وغيرها من المدن. 


 وقالت أورلي سيلفينجر، لمؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد: "ان حقيقة خلو الطرق من السيارات في يوم الغفران تعطي شعوراً مضللاً بالأمان. يستغل العديد من الأطفال والشباب هذا اليوم لركوب الدراجات. بالذات وبسبب كثرة الدراجات والمشاة خلال يوم الغفران، لذا فإن اتباع قواعد السلامة  والامان له أهمية كبرى. على الاهل عامة تقع مسؤولية مراقبة الاولاد، وتوجيه وارشاد الشباب في التصرف بشكل مسؤول خلال ركوب الدراجات. وقد أظهرت الأبحاث أن ارتداء الخوذة الواقية خلال ممارسة ركوب الدراجات يقلل نسبة الإصابات في الرأس إلى 90٪. كلما عوّدنا الأطفال والاولاد ارتداء الخوذة الواقية في سن مبكرة، سيكون الأمر أسهل لهم".


  دراجة كهربائية وسكوتر كهربائي

• ممنوع ركوب الدراجات الكهربائية للأولاد دون سن 16 عامًا على ان يكون هؤلاء قد اجتازوا اختبار نظري  خاص يتعلق بركوب الدراجات الكهربائية

• التأكد من أن الدراجة تقتصر على 250 واط (0.33 سرعة حصان) وسرعة محدودة لا تتعدى  25 كيلو متر في الساعة فقط

• يجب ارتداء الخوذة الواقية خلال ركوب الدراجة

• ان تتوفر في الدراجة مصابيح أمامية وخلفية تعكس الضوء

• ان تحتوي الدراجة على ملصقًا يتضمن تفاصيل الدراجة أو السكوتر والمتطلبات القانونية

• يقتصر وزن الكوركنيت على 30 كغم

• يحظر نقل شخص آخر اضافي على سكوتر كهربائي

• يُسمح للدراجات الكهربائية اخذ شخص آخر اضافي للسائق على ان يكون طفلا حتى عمر 8 سنوات، بشرط أن يكون في الدراجة مقعد مخصص وأن تكون الدراجة 
مناسبة لركوب شخصين 

 تعليمات وإرشادات مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد:

•  يجب التيقظ والانتباه رغم ان الطرق فارغة ولكنها تحوي سيارات طوارئ على الطريق   

   وعدم السماح للأطفال بركوب الدراجات دون مراقبة

• ضرورة ارتداء الخوذة الواقية اثناء ركوب الدراجة أو السكوتر أو الكوركنيت

• قبل الركوب ، يجب عليك التحقق من سلامة الدراجة : نظام الفرامل ، ضغط الإطارات، سلامة السلسلة ، الجرس والمصباح الأمامي

• يوصى باستخدام واقيات الركبة وعاكسات الضوء أثناء ركوب الدراجات

  كيفية اختيار الخوذة الواقية للطفل؟

• التأكد من أن الخوذة تستوفي المواصفات المطلوبة

• التأكد من وضع الخوذة بشكل مريح على ان لا تتحرك من جانب إلى آخر أو إلى الأمام. هناك خوذات تأتي مع حشوات  داخلية ويجب استخدامها إذا لزم الأمر.

• التأكد من وضع الخوذة بشكل صحيح على رأس الطفل ، ويجب أن تكون حواف الخوذة فوق الحاجبين قليلاً حتى لا تحجب الطفل رؤية الطريق.

• يجب ضبط كلا الحزامين لتناسب كلا جانبي الأذن. يجب أن تنتج الأشرطة شكل V تحت اذني الطفل، وان تكون مشدودة.

• يجب أن يتم شد جميع الأحزمة وأغلاق مشبك الحزام وشد شريط الذقن برفق حتى يصبح مريحًا. يكون الشريط محكمًا عندما يمكن إدخال إصبع واحد فقط بينه وبين ذقن الطفل.

• تأكد من أن الاحزمة ليست ضيقة جدا أو فضفاضة. في حالة وجود امكانية تدوير الخوذة أو سحبها عند تثبيتها، فلا يتم تأمينها كما هو مطلوب ويجب ضبطها مرة أخرى.

• اختر خوذة يحبها طفلك حتى يلبسها 




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