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أطفال قرية عين ماهل يصرخون كفى للعنف والجريمة والقتل



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أطفال قرية عين ماهل يصرخون كفى للعنف والجريمة والقتل




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جبال الألب بعيون نسر جبال الألب بعيون نسر 2019-10-07 | 08:39:18

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