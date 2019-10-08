في الخليل - فتى 11 عاما يقود مركبة والده الى المدرسة ويتسبب بحادث طرق ويصيب شقيقته بجروح خطيرة

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يحل غدا يوم الغفران لدى الشعب اليهودي حيث ستتوقف كافة النشاطات الحيوية عن العمل...
اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، عشية "عيد...
فرض الجيش الاسرائيلي عند منتصف الليل، إغلاقًا شاملًا على الأراضي الفلسطينية بحجة...
قتل مسلّحون أمس الاثنين، الشاب عدي البوريني من قرية بورين جنوب نابلس، أثناء...
انتهى مساء أمس اليوم الرابع والأخير من جلسة الاستماع التي أجريت لرئيس الوزراء...
أوضح رئيس مجلس كفرمندا المحلي، مؤنس عبد الحليم، من خلال بيان له أنّ "المحكمة...
اليوم الثلاثاء 2019/10/08: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات...
عرضت شركة زينب للإنتاج لفيلم "عباس 36" مدينة الناصرة وذلك بحضور مهيب في قاعة...
بمشاركة واسعة وحضور مهيب,اقيم اليوم الاثنين في مستشفى العائلة المقدسة مهرجان...
نقلت الطواقم الطبية مساء الاثنين طفل يبلغ من العمر عامين من سكان مدينة الطيرة الى...