في, الخليل, -, فتى, 11, عاما, يقود, مركبة, والده, الى, المدرسة, ويتسبب, بحادث, طرق, ويصيب, شقيقته, بجروح, خطيرة,

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان فتى في الحادية عشر من عمره قام بقيادة مركبة والده غير القانونية متوجهآ إلى المدرسة وبرفقته اصدقائه الاطفال و شقيقتيه واثناء عودته وقع حادث سير انقلاب ذاتي للمركبة مما أدى لاصابة شقيقته الطفلة والبالغه من العمر 3 سنوات بجروح وصفت بالخطيرة نُقلت على اثرها لمشفى الميزان بالخليل .وبين ارزيقات بان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثوناشد ارزيقات كافة اولياء الامور بعدم استخدام المركبات غير القانونية وضرورة منع ابنائهم من قيادتها لما تشكله من خطورة حقيقية على حياتهم وخاصة الاطفال منهم .

أصيبت طفلة 3 سنوات من سكان بلدة الظاهرية جنوب الخليل صباح اليوم الثلاثاء باصابات وصفت بالخطيرة في حادث سير ذاتي وقع بالبلدة صباح اليوم .

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