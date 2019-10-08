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مئات المستوطنين يقتحمون الاقصى في "عيد الغفران"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، عشية "عيد الغفران" من بينهم وزير الزراعة في الحكومة "أوري أريئل".


وأفيد أن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الشرطة .

وقدم الحاخامات خلال الاقتحامات والجولة في الأقصى شروحات.

في سياق متصل اقتحم عشرات الالاف من المستوطنين بعد منتصف الليل ساحة البراق وادوا صلواتهم الخاصة بالعيد.




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