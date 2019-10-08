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للنساء فقط.. فندق لمكافحة الإجهاد في مايوركا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افتتح في مدينة "بورتو كريستو" بجزيرة مايوركا الإسبانية، فندق خاص للنساء فقط، وتحديدا لمن تعانين من الإجهاد الناجم عن الحياة اليومية الروتينية.



ويضم الفندق 39 غرفة، ويحظر على الرجال الدخول مطلقا، ويسمح فقط للنساء بالإقامة بدءا من سن 14 عاما. وتشتمل مرافق الفندق على مركز للمساج، ومسبح، وشرفة خاصة على سطح الفندق، لكن سعر الغرفة في الفندق هي ما قد يثير حفيظة البعض..


حيث يبلغ سعر الليلة الواحدة في هذا الفندق الخاص نحو ألف دولار أمريكي.


وعلى الرغم من الحظر المفروض على دخول الذكور إلى الفندق، إلا أن الفندق يستخدم رجالا لتقديم الخدمة للزبائن، وذلك تماشيا مع القانون الذي يمنع التمييز بين الجنسين في التوظيف.




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